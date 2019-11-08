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قائمة النواب الجدد بمجلس نواب الشعب حسب الدوائر الانتخابية

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
وات - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019.

وفي ما يلي قائمة النواب الجدد بمجلس نواب الشعب، حسب الدوائر الانتخابية:


نواب دائرة تونس 1

حركة النهضة: راشد الغنوشي- يمينة الزغلامي

حزب قلب تونس: سميرة الشواشي- أسامة الخليفي

حزب التيار الديمقراطي: سامية عبو

ائتلاف الكرامة: سيف الدين مخلوف

الحزب الدستوري الحر: الناجي جراحي

حزب الرحمة: سلوى بن عيشة

حركة تحيا تونس: مصطفى بن أحمد

نواب دائرة تونس 2

حزب قلب تونس: منير بلطي حمدي- مريم السعيدي

الحزب الدستوري الحر: عبير موسي

حركة النهضة: أروى بن عباس

حزب التيار الديمقراطي: هشام عجبوني

حركة تحيا تونس: هشام بن أحمد

قائمة نحن هنا: الصافي سعيد

ائتلاف الكرامة: يسري الدالي

نواب دائرة منوبة

حركة النهضة :عماد الخميري -لطيفة الحباشي

حزب قلب تونس: حسان بن الحاج إبراهيم

حزب التيار الديمقراطي: سفيان المخلوفي

ائتلاف الكرامة: راشد الخياري

حزب الرحمة: معاض بن ضياف

حركة الشعب: عبد الرزاق عويدات

نواب دائرة أريانة

حزب قلب تونس: عياض اللومي - شراز الشابي

حركة النهضة: صحبي عتيق - جميلة دبش الكسيكسي

الحزب الدستوري الحر: أبوبكر زخامة

حزب التيار الديمقراطي: نبيل حاجي

ائتلاف الكرامة: عبد اللطيف علوي

حزب الرحمة: أحمد بن عياد

نواب دائرة بن عروس

حركة النهضة: نور الدين البحيري- نسيبة بن علي

حزب قلب تونس: آمال الورتتاني- خالد قسومة

حزب التيار الديمقراطي: غازي الشواشي

الحزب الدستوري الحر: سميرة سايحي

ائتلاف الكرامة: حليمة الهمامي

حزب الرحمة: سعيد الجزيري

حركة تحيا تونس: سنية الخشين

حزب الإتحاد الشعبي الحمهوري: جمالي بوضوافة

نواب دائرة جندوبة

حزب قلب تونس : عبد الحميد المرزوقي- شادية الحفصوني

حركة النهضة: توفيق الزايري

حركة الشعب : لطفي العيادي

حزب الجبهة الشعبية : منجي الرحوي

حركة تحيا تونس : كمال العوادي

ائتلاف الكرامة : نضال سعودي

حزب صوت الفلاحين: فيصل التبيني

نواب دائرة سوسة

حركة النهضة: زياد العذاري- وفاء عطية

حزب قلب تونس: رضا شرف الدين - سميرة بعيزيق

الحزب الدستوري الحر: محمد كريم كريفة

حزب التيار الديمقراطي: رضا الزغمي

ائتلاف الكرامة: ميلاد بن الدالي

حركة تحيا تونس: حسين جنيح

حزب البديل التونسي: حافظ الزواري

حزب آفاق تونس: محمد الصادق قحبيش

نواب دائرة باجة

حزب قلب تونس: رفيق عمارة- سهير العسكري

حركة النهضة: محمد القوماني

حركة الشعب: رضا الدلاعي

الحزب الدستوري الحر: مصطفى الغربي

حركة تحيا تونس: الهادي الماكني

نواب دائرة سليانة

حركة النهضة: بلقاسم الدراجي

حزب قلب تونس: محمد مراد الحمزاوي

القائمة المستقلة بذل وعطاء: خير الدين الزاهي

حركة تحيا تونس: العياشي زمال

الحزب الدستوري الحر: عبد الرزاق الحسني

قائمة سليانة في عينيا: حاتم المانسي

نواب دائرة مدنين

حركة النهضة :عامر لعريض- مروة بن تمروت -محمد لزهر الرمة -هاجر بوزمي

حركة الشعب : سالم لبيض- ليلى الحداد

إئتلاف الكرامة: فاكر الشويخي

حركة تحيا تونس: المبروك كرشيد

حزب قلب تونس: نعيمة المنصوري

نواب دائرة الكاف

حزب قلب تونس: حاتم المليكي- مريم اللغماني

حركة النهضة : مختار اللموشي

حركة الشعب: حاتم البوبكري

حزب التيار الديمقراطي: امل السعيدي

حركة مشروع تونس: نسرين العماري

نواب دائرة القصرين

حركة النهضة: نور الدين العرباوي

حزب قلب تونس: محمد أحمد الدلهومي

حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: آية الله هيشري

القائمة المستقلة الوفاء بالعهد : مبروك الخشناوي

الحزب الإشتراكي الدستوري: محمد صالح لطيفي

حركة تحيا تونس: محمد كمال الحمزاوي

القائمة المستقلة الامتياز: محمد الزعبي

حركة نداء تونس: علي الهرماسي

نواب دائرة تطاوين

حركة النهضة: بشير الخليفي- جميلة الجويني

ائتلاف الكرامة: محمد الفاتح الخليفي

حركة مشروع تونس: صعيب الوذان

نواب دائرة بنزرت

حزب قلب تونس: غازي القروي -ابتهاج بن هلال

حركة النهضة : سمير ديلو - آمنة بن حميد

ائتلاف الكرامة: أحمد موحى

حزب التيار الديمقراطي : فرحات الراجحي

الحزب الدستور الحر: علي الطياشي

حركة تحيا تونس: مهدي بن غربية

قائمة عيش تونسي: ألفة التراس

نواب دائرة المنستير

الحزب الدستوري الحر : عياض علاق- لمياء جعيدان

حركة النهضة: منصف بوغطاس- سميرة سميعي

حزب قلب تونس: محمد السخيري

حزب البديل التونسي: جلال الزياتي

حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: عدنان بن ابراهيم

حزب التيار الديمقراطي: لزهر الشملي

حركة الشعب: حسام موسى

نواب دائرة توزر

حركة النهضة: بشر الشابي

قائمة مستقلة المواطنة والتنمية: شكري الذويبي

حركة نداء تونس: علي جدي

حركة الشعب: محسن العرفاوي

نواب دائرة قبلي

حركة النهضة: بلقاسم حسن- محبوبة بن ضيف الله

حركة الشعب: زهير المغزاوي

ائتلاف الكرامة: حبيب بن سيدهم

حركة تحيا تونس: مكي زغدود

نواب دائرة سيدي بوزيد

حركة النهضة: نوفل الجمالي - حياة العمري

حزب قلب تونس: نهى عيساوي

حركة الشعب: بدر الدين قمودي

ائتلاف الكرامة: أمين الميساوي

حزب تيار المحبة: عصام برقوقي

حزب التيار الديمقراطي: لسعد حجلاوي

حزب البديل التونسي: فيصل الطاهري

نواب دائرة قفصة

حركة النهضة: زينب براهمي

حركة الشعب: هيكل مكي

حركة تحيا تونس: لطفي علي

حزب قلب تونس: سفيان طوبال

قائمة مستقلة الشباب المستقل: أحمد بلقاسم

حركة مشروع تونس: طارق براهمي

حزب الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي: عدنان الحجي

نواب دائرة نابل 1

حركة النهضة: معز بلحاج رحومة

حزب قلب تونس: جوهر المغيربي

الحزب الحر الدستوري: ثامر سعد

حزب التيار الديمقراطي: محمد بونني

إئتلاف الكرامة: منذر عطية

قائمة أمل وعمل: إيمان بالطيب

حركة تحيا تونس: مروان فلفال

نواب دائرة نابل 2

حزب قلب تونس: زهير مخلوف

حركة النهضة: أحمد قعلول

الحزب الدستوري الحر: مجدي بوذينة

حركة تحيا تونس : وليد جلاد

ائتلاف الكرامة: محمد الناصر بوسن

حزب التيار الديمقراطي : حاتم القروي

نواب دائرة صفاقس1

حركة النهضة : فتحي العيادي - فائزة بوهلال

حزب قلب تونس : سماح دمق

حزب التيار الديمقراطي: نعمان العش

ائتلاف الكرامة : رضا الجوادي

الحزب الدستوري الحر : وسام الشعري

حركة الشعب: عبد السلام بن عمارة

نواب دائرة صفاقس 2

حركة النهضة: فيصل دربال -مريم بن بلقاسم

حزب قلب تونس: صفاء الغريبي -محمد الحصايري

ائتلاف الكرامة: محمد العفاس - عواطف فتيريش

حزب التيار الديمقراطي: سالم قطاطة

الحزب الدستوري الحر: هاجر النيفر

حركة الشعب: علي بن عون

نواب دائرة المهدية

حزب قلب تونس: عماد اولاد جبريل - أميرة شرف الدين

حركة النهضة: فتحي بلقاسم- سمير حميدة

الحزب الدستوري الحر: الفاضل الوج

ائتلاف الكرامة: عز الدين الفرجاني

حزب التيار الديمقراطي: نجم الدين بن سالم

حزب آفاق تونس: هيثم ابراهم

نواب دائرة زغوان

حركة النهضة: عبد المجيد عمار

حزب قلب تونس: الجديدي السبوعي

حركة نداء تونس: فخر الدين شبشوب

الحزب الدستوري الحر: حمد الصغير

قائمة الخير: شكري بلحاج عمارة

نواب دائرة القيروان

حركة النهضة: السيد فرجاني- فريدة عبيدي

حزب قلب تونس: سيف الدين المرغني- سهام الشريقي

ائتلاف الكرامة: ماهر زيد

قائمة الرابطة الخضراء: الصحبي صمارة

حزب التيار الديمقراطي: نزار مخلوفي

قائمة الرجوع إلى الأصل: طارق الفتيتي

قائمة الشعب: خالد الكريشي

نواب دائرة قابس

حركة نهضة: محمد زيد- كنزة عجالة-عبد الله حريزي

حركة الشعب: كمال الحبيب فراج

حزب قلب تونس: فؤاد ثامر

حزب التيار الديمقراطي: محمد ضياء الدين بن عمر

حركة مشروع تونس: حسونة الناصفي

نواب دائرة فرنسا 1

حركة النهضة: السيدة ونيسي

حزب قلب تونس: ليليا باليل

حزب التيار الديمقراطي: زياد الغناي

قائمة أمل وعمل : ياسين العياري

ائتلاف الكرامة : عمر الغريبي

نواب دائرة فرنسا 2

حركة النهضة: ناجي الجمل

حزب قلب تونس: الطاهر فارس بلال

أئتلاف الكرامة: زياد الهاشمي

الحزب الدستوري الحر: زينب السفاري

حزب التيار الديمقراطي: أنور بن الشاهد

نواب دائرة إيطاليا

حركة النهضة: اسامة علية الصغير

قائمة كلنا توانسة : سالم بن عبد العالي

حزب التيار الديمقراطي: مجدي الكرباعي

نواب دائرة ألمانيا

حركة النهضة: موسى بن أحمد

نواب دائرة القارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية

حركة النهضة: رباب بن لطيف

حزب التيار الديمقراطي: منيرة عياري

نواب دائرة الدول العربية وبقية دول العالم

حركة نهضة: ماهر المذيوب

حزب التيار الديمقراطي: محمد عمار

  
  
     
  
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