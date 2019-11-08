قائمة النواب الجدد بمجلس نواب الشعب حسب الدوائر الانتخابية

Vendredi 08 Novembre 2019



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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019.حركة النهضة: راشد الغنوشي- يمينة الزغلاميحزب قلب تونس: سميرة الشواشي- أسامة الخليفيحزب التيار الديمقراطي: سامية عبوائتلاف الكرامة: سيف الدين مخلوفالحزب الدستوري الحر: الناجي جراحيحزب الرحمة: سلوى بن عيشةحركة تحيا تونس: مصطفى بن أحمدحزب قلب تونس: منير بلطي حمدي- مريم السعيديالحزب الدستوري الحر: عبير موسيحركة النهضة: أروى بن عباسحزب التيار الديمقراطي: هشام عجبونيحركة تحيا تونس: هشام بن أحمدقائمة نحن هنا: الصافي سعيدائتلاف الكرامة: يسري الداليحركة النهضة :عماد الخميري -لطيفة الحباشيحزب قلب تونس: حسان بن الحاج إبراهيمحزب التيار الديمقراطي: سفيان المخلوفيائتلاف الكرامة: راشد الخياريحزب الرحمة: معاض بن ضيافحركة الشعب: عبد الرزاق عويداتحزب قلب تونس: عياض اللومي - شراز الشابيحركة النهضة: صحبي عتيق - جميلة دبش الكسيكسيالحزب الدستوري الحر: أبوبكر زخامةحزب التيار الديمقراطي: نبيل حاجيائتلاف الكرامة: عبد اللطيف علويحزب الرحمة: أحمد بن عيادحركة النهضة: نور الدين البحيري- نسيبة بن عليحزب قلب تونس: آمال الورتتاني- خالد قسومةحزب التيار الديمقراطي: غازي الشواشيالحزب الدستوري الحر: سميرة سايحيائتلاف الكرامة: حليمة الهماميحزب الرحمة: سعيد الجزيريحركة تحيا تونس: سنية الخشينحزب الإتحاد الشعبي الحمهوري: جمالي بوضوافةحزب قلب تونس : عبد الحميد المرزوقي- شادية الحفصونيحركة النهضة: توفيق الزايريحركة الشعب : لطفي العياديحزب الجبهة الشعبية : منجي الرحويحركة تحيا تونس : كمال العواديائتلاف الكرامة : نضال سعوديحزب صوت الفلاحين: فيصل التبينيحركة النهضة: زياد العذاري- وفاء عطيةحزب قلب تونس: رضا شرف الدين - سميرة بعيزيقالحزب الدستوري الحر: محمد كريم كريفةحزب التيار الديمقراطي: رضا الزغميائتلاف الكرامة: ميلاد بن الداليحركة تحيا تونس: حسين جنيححزب البديل التونسي: حافظ الزواريحزب آفاق تونس: محمد الصادق قحبيشحزب قلب تونس: رفيق عمارة- سهير العسكريحركة النهضة: محمد القومانيحركة الشعب: رضا الدلاعيالحزب الدستوري الحر: مصطفى الغربيحركة تحيا تونس: الهادي الماكنيحركة النهضة: بلقاسم الدراجيحزب قلب تونس: محمد مراد الحمزاويالقائمة المستقلة بذل وعطاء: خير الدين الزاهيحركة تحيا تونس: العياشي زمالالحزب الدستوري الحر: عبد الرزاق الحسنيقائمة سليانة في عينيا: حاتم المانسيحركة النهضة :عامر لعريض- مروة بن تمروت -محمد لزهر الرمة -هاجر بوزميحركة الشعب : سالم لبيض- ليلى الحدادإئتلاف الكرامة: فاكر الشويخيحركة تحيا تونس: المبروك كرشيدحزب قلب تونس: نعيمة المنصوريحزب قلب تونس: حاتم المليكي- مريم اللغمانيحركة النهضة : مختار اللموشيحركة الشعب: حاتم البوبكريحزب التيار الديمقراطي: امل السعيديحركة مشروع تونس: نسرين العماريحركة النهضة: نور الدين العرباويحزب قلب تونس: محمد أحمد الدلهوميحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: آية الله هيشريالقائمة المستقلة الوفاء بالعهد : مبروك الخشناويالحزب الإشتراكي الدستوري: محمد صالح لطيفيحركة تحيا تونس: محمد كمال الحمزاويالقائمة المستقلة الامتياز: محمد الزعبيحركة نداء تونس: علي الهرماسيحركة النهضة: بشير الخليفي- جميلة الجوينيائتلاف الكرامة: محمد الفاتح الخليفيحركة مشروع تونس: صعيب الوذانحزب قلب تونس: غازي القروي -ابتهاج بن هلالحركة النهضة : سمير ديلو - 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