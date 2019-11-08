Vendredi 08 Novembre 2019
وات - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وفي ما يلي قائمة النواب الجدد بمجلس نواب الشعب، حسب الدوائر الانتخابية:
نواب دائرة تونس 1
حركة النهضة: راشد الغنوشي- يمينة الزغلامي
حزب قلب تونس: سميرة الشواشي- أسامة الخليفي
حزب التيار الديمقراطي: سامية عبو
ائتلاف الكرامة: سيف الدين مخلوف
الحزب الدستوري الحر: الناجي جراحي
حزب الرحمة: سلوى بن عيشة
حركة تحيا تونس: مصطفى بن أحمد
نواب دائرة تونس 2
حزب قلب تونس: منير بلطي حمدي- مريم السعيدي
الحزب الدستوري الحر: عبير موسي
حركة النهضة: أروى بن عباس
حزب التيار الديمقراطي: هشام عجبوني
حركة تحيا تونس: هشام بن أحمد
قائمة نحن هنا: الصافي سعيد
ائتلاف الكرامة: يسري الدالي
نواب دائرة منوبة
حركة النهضة :عماد الخميري -لطيفة الحباشي
حزب قلب تونس: حسان بن الحاج إبراهيم
حزب التيار الديمقراطي: سفيان المخلوفي
ائتلاف الكرامة: راشد الخياري
حزب الرحمة: معاض بن ضياف
حركة الشعب: عبد الرزاق عويدات
نواب دائرة أريانة
حزب قلب تونس: عياض اللومي - شراز الشابي
حركة النهضة: صحبي عتيق - جميلة دبش الكسيكسي
الحزب الدستوري الحر: أبوبكر زخامة
حزب التيار الديمقراطي: نبيل حاجي
ائتلاف الكرامة: عبد اللطيف علوي
حزب الرحمة: أحمد بن عياد
نواب دائرة بن عروس
حركة النهضة: نور الدين البحيري- نسيبة بن علي
حزب قلب تونس: آمال الورتتاني- خالد قسومة
حزب التيار الديمقراطي: غازي الشواشي
الحزب الدستوري الحر: سميرة سايحي
ائتلاف الكرامة: حليمة الهمامي
حزب الرحمة: سعيد الجزيري
حركة تحيا تونس: سنية الخشين
حزب الإتحاد الشعبي الحمهوري: جمالي بوضوافة
نواب دائرة جندوبة
حزب قلب تونس : عبد الحميد المرزوقي- شادية الحفصوني
حركة النهضة: توفيق الزايري
حركة الشعب : لطفي العيادي
حزب الجبهة الشعبية : منجي الرحوي
حركة تحيا تونس : كمال العوادي
ائتلاف الكرامة : نضال سعودي
حزب صوت الفلاحين: فيصل التبيني
نواب دائرة سوسة
حركة النهضة: زياد العذاري- وفاء عطية
حزب قلب تونس: رضا شرف الدين - سميرة بعيزيق
الحزب الدستوري الحر: محمد كريم كريفة
حزب التيار الديمقراطي: رضا الزغمي
ائتلاف الكرامة: ميلاد بن الدالي
حركة تحيا تونس: حسين جنيح
حزب البديل التونسي: حافظ الزواري
حزب آفاق تونس: محمد الصادق قحبيش
نواب دائرة باجة
حزب قلب تونس: رفيق عمارة- سهير العسكري
حركة النهضة: محمد القوماني
حركة الشعب: رضا الدلاعي
الحزب الدستوري الحر: مصطفى الغربي
حركة تحيا تونس: الهادي الماكني
نواب دائرة سليانة
حركة النهضة: بلقاسم الدراجي
حزب قلب تونس: محمد مراد الحمزاوي
القائمة المستقلة بذل وعطاء: خير الدين الزاهي
حركة تحيا تونس: العياشي زمال
الحزب الدستوري الحر: عبد الرزاق الحسني
قائمة سليانة في عينيا: حاتم المانسي
نواب دائرة مدنين
حركة النهضة :عامر لعريض- مروة بن تمروت -محمد لزهر الرمة -هاجر بوزمي
حركة الشعب : سالم لبيض- ليلى الحداد
إئتلاف الكرامة: فاكر الشويخي
حركة تحيا تونس: المبروك كرشيد
حزب قلب تونس: نعيمة المنصوري
نواب دائرة الكاف
حزب قلب تونس: حاتم المليكي- مريم اللغماني
حركة النهضة : مختار اللموشي
حركة الشعب: حاتم البوبكري
حزب التيار الديمقراطي: امل السعيدي
حركة مشروع تونس: نسرين العماري
نواب دائرة القصرين
حركة النهضة: نور الدين العرباوي
حزب قلب تونس: محمد أحمد الدلهومي
حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: آية الله هيشري
القائمة المستقلة الوفاء بالعهد : مبروك الخشناوي
الحزب الإشتراكي الدستوري: محمد صالح لطيفي
حركة تحيا تونس: محمد كمال الحمزاوي
القائمة المستقلة الامتياز: محمد الزعبي
حركة نداء تونس: علي الهرماسي
نواب دائرة تطاوين
حركة النهضة: بشير الخليفي- جميلة الجويني
ائتلاف الكرامة: محمد الفاتح الخليفي
حركة مشروع تونس: صعيب الوذان
نواب دائرة بنزرت
حزب قلب تونس: غازي القروي -ابتهاج بن هلال
حركة النهضة : سمير ديلو - آمنة بن حميد
ائتلاف الكرامة: أحمد موحى
حزب التيار الديمقراطي : فرحات الراجحي
الحزب الدستور الحر: علي الطياشي
حركة تحيا تونس: مهدي بن غربية
قائمة عيش تونسي: ألفة التراس
نواب دائرة المنستير
الحزب الدستوري الحر : عياض علاق- لمياء جعيدان
حركة النهضة: منصف بوغطاس- سميرة سميعي
حزب قلب تونس: محمد السخيري
حزب البديل التونسي: جلال الزياتي
حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: عدنان بن ابراهيم
حزب التيار الديمقراطي: لزهر الشملي
حركة الشعب: حسام موسى
نواب دائرة توزر
حركة النهضة: بشر الشابي
قائمة مستقلة المواطنة والتنمية: شكري الذويبي
حركة نداء تونس: علي جدي
حركة الشعب: محسن العرفاوي
نواب دائرة قبلي
حركة النهضة: بلقاسم حسن- محبوبة بن ضيف الله
حركة الشعب: زهير المغزاوي
ائتلاف الكرامة: حبيب بن سيدهم
حركة تحيا تونس: مكي زغدود
نواب دائرة سيدي بوزيد
حركة النهضة: نوفل الجمالي - حياة العمري
حزب قلب تونس: نهى عيساوي
حركة الشعب: بدر الدين قمودي
ائتلاف الكرامة: أمين الميساوي
حزب تيار المحبة: عصام برقوقي
حزب التيار الديمقراطي: لسعد حجلاوي
حزب البديل التونسي: فيصل الطاهري
نواب دائرة قفصة
حركة النهضة: زينب براهمي
حركة الشعب: هيكل مكي
حركة تحيا تونس: لطفي علي
حزب قلب تونس: سفيان طوبال
قائمة مستقلة الشباب المستقل: أحمد بلقاسم
حركة مشروع تونس: طارق براهمي
حزب الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي: عدنان الحجي
نواب دائرة نابل 1
حركة النهضة: معز بلحاج رحومة
حزب قلب تونس: جوهر المغيربي
الحزب الحر الدستوري: ثامر سعد
حزب التيار الديمقراطي: محمد بونني
إئتلاف الكرامة: منذر عطية
قائمة أمل وعمل: إيمان بالطيب
حركة تحيا تونس: مروان فلفال
نواب دائرة نابل 2
حزب قلب تونس: زهير مخلوف
حركة النهضة: أحمد قعلول
الحزب الدستوري الحر: مجدي بوذينة
حركة تحيا تونس : وليد جلاد
ائتلاف الكرامة: محمد الناصر بوسن
حزب التيار الديمقراطي : حاتم القروي
نواب دائرة صفاقس1
حركة النهضة : فتحي العيادي - فائزة بوهلال
حزب قلب تونس : سماح دمق
حزب التيار الديمقراطي: نعمان العش
ائتلاف الكرامة : رضا الجوادي
الحزب الدستوري الحر : وسام الشعري
حركة الشعب: عبد السلام بن عمارة
نواب دائرة صفاقس 2
حركة النهضة: فيصل دربال -مريم بن بلقاسم
حزب قلب تونس: صفاء الغريبي -محمد الحصايري
ائتلاف الكرامة: محمد العفاس - عواطف فتيريش
حزب التيار الديمقراطي: سالم قطاطة
الحزب الدستوري الحر: هاجر النيفر
حركة الشعب: علي بن عون
نواب دائرة المهدية
حزب قلب تونس: عماد اولاد جبريل - أميرة شرف الدين
حركة النهضة: فتحي بلقاسم- سمير حميدة
الحزب الدستوري الحر: الفاضل الوج
ائتلاف الكرامة: عز الدين الفرجاني
حزب التيار الديمقراطي: نجم الدين بن سالم
حزب آفاق تونس: هيثم ابراهم
نواب دائرة زغوان
حركة النهضة: عبد المجيد عمار
حزب قلب تونس: الجديدي السبوعي
حركة نداء تونس: فخر الدين شبشوب
الحزب الدستوري الحر: حمد الصغير
قائمة الخير: شكري بلحاج عمارة
نواب دائرة القيروان
حركة النهضة: السيد فرجاني- فريدة عبيدي
حزب قلب تونس: سيف الدين المرغني- سهام الشريقي
ائتلاف الكرامة: ماهر زيد
قائمة الرابطة الخضراء: الصحبي صمارة
حزب التيار الديمقراطي: نزار مخلوفي
قائمة الرجوع إلى الأصل: طارق الفتيتي
قائمة الشعب: خالد الكريشي
نواب دائرة قابس
حركة نهضة: محمد زيد- كنزة عجالة-عبد الله حريزي
حركة الشعب: كمال الحبيب فراج
حزب قلب تونس: فؤاد ثامر
حزب التيار الديمقراطي: محمد ضياء الدين بن عمر
حركة مشروع تونس: حسونة الناصفي
نواب دائرة فرنسا 1
حركة النهضة: السيدة ونيسي
حزب قلب تونس: ليليا باليل
حزب التيار الديمقراطي: زياد الغناي
قائمة أمل وعمل : ياسين العياري
ائتلاف الكرامة : عمر الغريبي
نواب دائرة فرنسا 2
حركة النهضة: ناجي الجمل
حزب قلب تونس: الطاهر فارس بلال
أئتلاف الكرامة: زياد الهاشمي
الحزب الدستوري الحر: زينب السفاري
حزب التيار الديمقراطي: أنور بن الشاهد
نواب دائرة إيطاليا
حركة النهضة: اسامة علية الصغير
قائمة كلنا توانسة : سالم بن عبد العالي
حزب التيار الديمقراطي: مجدي الكرباعي
نواب دائرة ألمانيا
حركة النهضة: موسى بن أحمد
نواب دائرة القارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية
حركة النهضة: رباب بن لطيف
حزب التيار الديمقراطي: منيرة عياري
نواب دائرة الدول العربية وبقية دول العالم
حركة نهضة: ماهر المذيوب
حزب التيار الديمقراطي: محمد عمار
وفي ما يلي قائمة النواب الجدد بمجلس نواب الشعب، حسب الدوائر الانتخابية:
نواب دائرة تونس 1
حركة النهضة: راشد الغنوشي- يمينة الزغلامي
حزب قلب تونس: سميرة الشواشي- أسامة الخليفي
حزب التيار الديمقراطي: سامية عبو
ائتلاف الكرامة: سيف الدين مخلوف
الحزب الدستوري الحر: الناجي جراحي
حزب الرحمة: سلوى بن عيشة
حركة تحيا تونس: مصطفى بن أحمد
نواب دائرة تونس 2
حزب قلب تونس: منير بلطي حمدي- مريم السعيدي
الحزب الدستوري الحر: عبير موسي
حركة النهضة: أروى بن عباس
حزب التيار الديمقراطي: هشام عجبوني
حركة تحيا تونس: هشام بن أحمد
قائمة نحن هنا: الصافي سعيد
ائتلاف الكرامة: يسري الدالي
نواب دائرة منوبة
حركة النهضة :عماد الخميري -لطيفة الحباشي
حزب قلب تونس: حسان بن الحاج إبراهيم
حزب التيار الديمقراطي: سفيان المخلوفي
ائتلاف الكرامة: راشد الخياري
حزب الرحمة: معاض بن ضياف
حركة الشعب: عبد الرزاق عويدات
نواب دائرة أريانة
حزب قلب تونس: عياض اللومي - شراز الشابي
حركة النهضة: صحبي عتيق - جميلة دبش الكسيكسي
الحزب الدستوري الحر: أبوبكر زخامة
حزب التيار الديمقراطي: نبيل حاجي
ائتلاف الكرامة: عبد اللطيف علوي
حزب الرحمة: أحمد بن عياد
نواب دائرة بن عروس
حركة النهضة: نور الدين البحيري- نسيبة بن علي
حزب قلب تونس: آمال الورتتاني- خالد قسومة
حزب التيار الديمقراطي: غازي الشواشي
الحزب الدستوري الحر: سميرة سايحي
ائتلاف الكرامة: حليمة الهمامي
حزب الرحمة: سعيد الجزيري
حركة تحيا تونس: سنية الخشين
حزب الإتحاد الشعبي الحمهوري: جمالي بوضوافة
نواب دائرة جندوبة
حزب قلب تونس : عبد الحميد المرزوقي- شادية الحفصوني
حركة النهضة: توفيق الزايري
حركة الشعب : لطفي العيادي
حزب الجبهة الشعبية : منجي الرحوي
حركة تحيا تونس : كمال العوادي
ائتلاف الكرامة : نضال سعودي
حزب صوت الفلاحين: فيصل التبيني
نواب دائرة سوسة
حركة النهضة: زياد العذاري- وفاء عطية
حزب قلب تونس: رضا شرف الدين - سميرة بعيزيق
الحزب الدستوري الحر: محمد كريم كريفة
حزب التيار الديمقراطي: رضا الزغمي
ائتلاف الكرامة: ميلاد بن الدالي
حركة تحيا تونس: حسين جنيح
حزب البديل التونسي: حافظ الزواري
حزب آفاق تونس: محمد الصادق قحبيش
نواب دائرة باجة
حزب قلب تونس: رفيق عمارة- سهير العسكري
حركة النهضة: محمد القوماني
حركة الشعب: رضا الدلاعي
الحزب الدستوري الحر: مصطفى الغربي
حركة تحيا تونس: الهادي الماكني
نواب دائرة سليانة
حركة النهضة: بلقاسم الدراجي
حزب قلب تونس: محمد مراد الحمزاوي
القائمة المستقلة بذل وعطاء: خير الدين الزاهي
حركة تحيا تونس: العياشي زمال
الحزب الدستوري الحر: عبد الرزاق الحسني
قائمة سليانة في عينيا: حاتم المانسي
نواب دائرة مدنين
حركة النهضة :عامر لعريض- مروة بن تمروت -محمد لزهر الرمة -هاجر بوزمي
حركة الشعب : سالم لبيض- ليلى الحداد
إئتلاف الكرامة: فاكر الشويخي
حركة تحيا تونس: المبروك كرشيد
حزب قلب تونس: نعيمة المنصوري
نواب دائرة الكاف
حزب قلب تونس: حاتم المليكي- مريم اللغماني
حركة النهضة : مختار اللموشي
حركة الشعب: حاتم البوبكري
حزب التيار الديمقراطي: امل السعيدي
حركة مشروع تونس: نسرين العماري
نواب دائرة القصرين
حركة النهضة: نور الدين العرباوي
حزب قلب تونس: محمد أحمد الدلهومي
حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: آية الله هيشري
القائمة المستقلة الوفاء بالعهد : مبروك الخشناوي
الحزب الإشتراكي الدستوري: محمد صالح لطيفي
حركة تحيا تونس: محمد كمال الحمزاوي
القائمة المستقلة الامتياز: محمد الزعبي
حركة نداء تونس: علي الهرماسي
نواب دائرة تطاوين
حركة النهضة: بشير الخليفي- جميلة الجويني
ائتلاف الكرامة: محمد الفاتح الخليفي
حركة مشروع تونس: صعيب الوذان
نواب دائرة بنزرت
حزب قلب تونس: غازي القروي -ابتهاج بن هلال
حركة النهضة : سمير ديلو - آمنة بن حميد
ائتلاف الكرامة: أحمد موحى
حزب التيار الديمقراطي : فرحات الراجحي
الحزب الدستور الحر: علي الطياشي
حركة تحيا تونس: مهدي بن غربية
قائمة عيش تونسي: ألفة التراس
نواب دائرة المنستير
الحزب الدستوري الحر : عياض علاق- لمياء جعيدان
حركة النهضة: منصف بوغطاس- سميرة سميعي
حزب قلب تونس: محمد السخيري
حزب البديل التونسي: جلال الزياتي
حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: عدنان بن ابراهيم
حزب التيار الديمقراطي: لزهر الشملي
حركة الشعب: حسام موسى
نواب دائرة توزر
حركة النهضة: بشر الشابي
قائمة مستقلة المواطنة والتنمية: شكري الذويبي
حركة نداء تونس: علي جدي
حركة الشعب: محسن العرفاوي
نواب دائرة قبلي
حركة النهضة: بلقاسم حسن- محبوبة بن ضيف الله
حركة الشعب: زهير المغزاوي
ائتلاف الكرامة: حبيب بن سيدهم
حركة تحيا تونس: مكي زغدود
نواب دائرة سيدي بوزيد
حركة النهضة: نوفل الجمالي - حياة العمري
حزب قلب تونس: نهى عيساوي
حركة الشعب: بدر الدين قمودي
ائتلاف الكرامة: أمين الميساوي
حزب تيار المحبة: عصام برقوقي
حزب التيار الديمقراطي: لسعد حجلاوي
حزب البديل التونسي: فيصل الطاهري
نواب دائرة قفصة
حركة النهضة: زينب براهمي
حركة الشعب: هيكل مكي
حركة تحيا تونس: لطفي علي
حزب قلب تونس: سفيان طوبال
قائمة مستقلة الشباب المستقل: أحمد بلقاسم
حركة مشروع تونس: طارق براهمي
حزب الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي: عدنان الحجي
نواب دائرة نابل 1
حركة النهضة: معز بلحاج رحومة
حزب قلب تونس: جوهر المغيربي
الحزب الحر الدستوري: ثامر سعد
حزب التيار الديمقراطي: محمد بونني
إئتلاف الكرامة: منذر عطية
قائمة أمل وعمل: إيمان بالطيب
حركة تحيا تونس: مروان فلفال
نواب دائرة نابل 2
حزب قلب تونس: زهير مخلوف
حركة النهضة: أحمد قعلول
الحزب الدستوري الحر: مجدي بوذينة
حركة تحيا تونس : وليد جلاد
ائتلاف الكرامة: محمد الناصر بوسن
حزب التيار الديمقراطي : حاتم القروي
نواب دائرة صفاقس1
حركة النهضة : فتحي العيادي - فائزة بوهلال
حزب قلب تونس : سماح دمق
حزب التيار الديمقراطي: نعمان العش
ائتلاف الكرامة : رضا الجوادي
الحزب الدستوري الحر : وسام الشعري
حركة الشعب: عبد السلام بن عمارة
نواب دائرة صفاقس 2
حركة النهضة: فيصل دربال -مريم بن بلقاسم
حزب قلب تونس: صفاء الغريبي -محمد الحصايري
ائتلاف الكرامة: محمد العفاس - عواطف فتيريش
حزب التيار الديمقراطي: سالم قطاطة
الحزب الدستوري الحر: هاجر النيفر
حركة الشعب: علي بن عون
نواب دائرة المهدية
حزب قلب تونس: عماد اولاد جبريل - أميرة شرف الدين
حركة النهضة: فتحي بلقاسم- سمير حميدة
الحزب الدستوري الحر: الفاضل الوج
ائتلاف الكرامة: عز الدين الفرجاني
حزب التيار الديمقراطي: نجم الدين بن سالم
حزب آفاق تونس: هيثم ابراهم
نواب دائرة زغوان
حركة النهضة: عبد المجيد عمار
حزب قلب تونس: الجديدي السبوعي
حركة نداء تونس: فخر الدين شبشوب
الحزب الدستوري الحر: حمد الصغير
قائمة الخير: شكري بلحاج عمارة
نواب دائرة القيروان
حركة النهضة: السيد فرجاني- فريدة عبيدي
حزب قلب تونس: سيف الدين المرغني- سهام الشريقي
ائتلاف الكرامة: ماهر زيد
قائمة الرابطة الخضراء: الصحبي صمارة
حزب التيار الديمقراطي: نزار مخلوفي
قائمة الرجوع إلى الأصل: طارق الفتيتي
قائمة الشعب: خالد الكريشي
نواب دائرة قابس
حركة نهضة: محمد زيد- كنزة عجالة-عبد الله حريزي
حركة الشعب: كمال الحبيب فراج
حزب قلب تونس: فؤاد ثامر
حزب التيار الديمقراطي: محمد ضياء الدين بن عمر
حركة مشروع تونس: حسونة الناصفي
نواب دائرة فرنسا 1
حركة النهضة: السيدة ونيسي
حزب قلب تونس: ليليا باليل
حزب التيار الديمقراطي: زياد الغناي
قائمة أمل وعمل : ياسين العياري
ائتلاف الكرامة : عمر الغريبي
نواب دائرة فرنسا 2
حركة النهضة: ناجي الجمل
حزب قلب تونس: الطاهر فارس بلال
أئتلاف الكرامة: زياد الهاشمي
الحزب الدستوري الحر: زينب السفاري
حزب التيار الديمقراطي: أنور بن الشاهد
نواب دائرة إيطاليا
حركة النهضة: اسامة علية الصغير
قائمة كلنا توانسة : سالم بن عبد العالي
حزب التيار الديمقراطي: مجدي الكرباعي
نواب دائرة ألمانيا
حركة النهضة: موسى بن أحمد
نواب دائرة القارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية
حركة النهضة: رباب بن لطيف
حزب التيار الديمقراطي: منيرة عياري
نواب دائرة الدول العربية وبقية دول العالم
حركة نهضة: ماهر المذيوب
حزب التيار الديمقراطي: محمد عمار
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Par:essoltan (France )
Sur: مراكز رصد بعدد من الجهات لمواكبة عبور كوكب عطارد لقرص الشمس يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019