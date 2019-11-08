رئيس البرلمان المتخلّي يدعو النواب المنتخبين إلى جلسة عامة إفتتاحية يوم 13 نوفمبر 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
وات - أعلن عبد الفتاح مورو، رئيس مجلس نواب الشعب المتخلّي، اليوم الجمعة، عن تلقيه النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
وتبعا لذلك وجّه رئيس المجلس الدعوة للأعضاء الجدد للإجتماع في الجلسة العامة الإفتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019-2024 التي ستنعقد يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2019.
وتوجّه رئيس المجلس بالمناسبة، بكلمة توجّه في مستهلها بالتحيّة والتهنئة للنوّاب الذين حازوا على ثقة الشعب التونسي، الذين اختارهم ليكونوا في مقدّمة الانجاز في فترة الخمس سنوات القادمة كما دعاهم لأن يلتئموا في جلسة متميزة تنعقد يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا، ملاحظا أن هذه الجلسة ستخصّص لتسلّمهم مهامهم بشكل رسمي كما ستساعدهم على إنجاز ما ينتظره الشعب وفي طليعته انكبابهم على دراسة قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أعلنت صباح اليوم الجمعة، عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية، وفق القرار عدد 30 لسنة 2019 المؤرخ بتاريخ 8 نوفمبر 2019 والمتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للإنتخابات التشريعية لسنة 2019.
وأكّد رئيس الهيئة، نبيل بفون، خلال الندوة الصحفية المخصصة للإعلان عن هذه النتائج النهائية، أنّ مراسلات تتعلق بهذه النتائج النهائية، تم إرسالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، على أن يتم نشر هذا القرار مفصلا بالرائد الرسمي في نسخته القادمة.
وتبعا لذلك وجّه رئيس المجلس الدعوة للأعضاء الجدد للإجتماع في الجلسة العامة الإفتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019-2024 التي ستنعقد يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2019.
وتوجّه رئيس المجلس بالمناسبة، بكلمة توجّه في مستهلها بالتحيّة والتهنئة للنوّاب الذين حازوا على ثقة الشعب التونسي، الذين اختارهم ليكونوا في مقدّمة الانجاز في فترة الخمس سنوات القادمة كما دعاهم لأن يلتئموا في جلسة متميزة تنعقد يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا، ملاحظا أن هذه الجلسة ستخصّص لتسلّمهم مهامهم بشكل رسمي كما ستساعدهم على إنجاز ما ينتظره الشعب وفي طليعته انكبابهم على دراسة قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أعلنت صباح اليوم الجمعة، عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية، وفق القرار عدد 30 لسنة 2019 المؤرخ بتاريخ 8 نوفمبر 2019 والمتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للإنتخابات التشريعية لسنة 2019.
وأكّد رئيس الهيئة، نبيل بفون، خلال الندوة الصحفية المخصصة للإعلان عن هذه النتائج النهائية، أنّ مراسلات تتعلق بهذه النتائج النهائية، تم إرسالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، على أن يتم نشر هذا القرار مفصلا بالرائد الرسمي في نسخته القادمة.
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Par:citoyenlibre (France )
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