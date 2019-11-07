اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - عقدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة إجتماعا اليوم الخميس، باشراف وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، خصص في جزئه الأول لتقييم موسم حج 1441ه /2019 م، في حين خصص الجزء الثاني للنظر في موضوع العمرة.
وناقش أعضاء اللجنة، مقترحاتهم الخاصة بالشروط الفنية للإعاشة في البقاع المقدسة، وكذلك الشروط المتعلقة بخدمات النقل، وعرض ممثلون عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار مشاغلهم المتعلقة بالقطاع ومقترحاتهم في خصوصها، وأوصى الوزير من جهته، بضرورة الاستئناس بإيجابيات الموسم الفارط وتلافي السلبيات المسجلة.
وقد حضر الإجتماع بالخصوص، الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات وممثل رئاسة الجمهورية وممثل رئاسة الحكومة.
وناقش أعضاء اللجنة، مقترحاتهم الخاصة بالشروط الفنية للإعاشة في البقاع المقدسة، وكذلك الشروط المتعلقة بخدمات النقل، وعرض ممثلون عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار مشاغلهم المتعلقة بالقطاع ومقترحاتهم في خصوصها، وأوصى الوزير من جهته، بضرورة الاستئناس بإيجابيات الموسم الفارط وتلافي السلبيات المسجلة.
وقد حضر الإجتماع بالخصوص، الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات وممثل رئاسة الجمهورية وممثل رئاسة الحكومة.
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Par:essoltan (France )
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