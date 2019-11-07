محمد عزيز: بداية تجربتي مع النادي البنزرتي اقترنت باختبارين هامين على التوالي مع الترجي ثم الافريقي 2003/2004

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - قال محمد عزيز المدرب الجديد للنادي البنزرتي انه مقبل على تحد هام مع الفريق الذي يعتبر ان تدريبه واجب ومسؤولية وهو من باب رد الجميل لنادي له كبير الفضل في مسيرته كلاعب وكمدرب مؤكدا على ان المطلوب منه هو ان يضفي على اداء الفريق طابعا مميزا بما يرضي هيئة النادي وجمهوره الذي يراهن كثيرا على جمالية اللعب وتميز اداء الفريق معبرا عن امتنانه لثقة مسيري الفريق فيه.
وكان محمد عزيز باشر مهامه الجديدة مدربا للنادي البنزرتي يوم الثلاثاء الماضي خلفا لناصيف البياوي.
وقال عزيز في تصريح نشر على الصفحة الخاصة بالنادي البنزرتي على "فايس بوك" ان لكل مدرب فلسفته وانه سيسعى لاضفاء لمسات على اداء الفريق وخططه مضيفا ان توقيت توليه تدريب الفريق وضعه امام امتحان صعب حيث يلاقي النادي البنزرتي فريقين من الحجم الثقيل وهما على التوالي الترجي التونسي (اليوم) ثم النادي الافريقي (يوم الاحد ) مؤكدا على ان الفريق يؤمن بحظوظه وسيراهن بكل جدية من اجل تحقيق نتائج ايجابية وسيخوض الرهانين دون عقد .
ويتبارى النادي البنزرتي اليوم الخميس في مباراة مؤجلة بملعب المنزه مع الترجي التونسي ثم يلاقي يوم الاحد 10 نوفمبر الجاري بنفس الملعب النادي الافريقي .
واوضح عزيز الذي سبق له ان عمل بالنادي البنزرتي كمدرب مساعد انه بدا تجربته التدريبية عام 2003_2004 ودرب موج عبد الرحمان و الاهلي الماطري اللذين حقق معها الصعود كما درب النادي الهلالي والملعب القابسي واتحاد بنقردان وسكك الحديد الصفاقسي وسبورتنغ بنعروس.
وكان محمد عزيز باشر مهامه الجديدة مدربا للنادي البنزرتي يوم الثلاثاء الماضي خلفا لناصيف البياوي.
وقال عزيز في تصريح نشر على الصفحة الخاصة بالنادي البنزرتي على "فايس بوك" ان لكل مدرب فلسفته وانه سيسعى لاضفاء لمسات على اداء الفريق وخططه مضيفا ان توقيت توليه تدريب الفريق وضعه امام امتحان صعب حيث يلاقي النادي البنزرتي فريقين من الحجم الثقيل وهما على التوالي الترجي التونسي (اليوم) ثم النادي الافريقي (يوم الاحد ) مؤكدا على ان الفريق يؤمن بحظوظه وسيراهن بكل جدية من اجل تحقيق نتائج ايجابية وسيخوض الرهانين دون عقد .
ويتبارى النادي البنزرتي اليوم الخميس في مباراة مؤجلة بملعب المنزه مع الترجي التونسي ثم يلاقي يوم الاحد 10 نوفمبر الجاري بنفس الملعب النادي الافريقي .
واوضح عزيز الذي سبق له ان عمل بالنادي البنزرتي كمدرب مساعد انه بدا تجربته التدريبية عام 2003_2004 ودرب موج عبد الرحمان و الاهلي الماطري اللذين حقق معها الصعود كما درب النادي الهلالي والملعب القابسي واتحاد بنقردان وسكك الحديد الصفاقسي وسبورتنغ بنعروس.
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Par:belfahem ( )
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