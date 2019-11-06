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مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية تختار الفنانة لطيفة العرفاوي شخصية العام الفنية

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
وات - اختارت "مؤسسة سيدة الأرض" الفلسطينية الفنانة التونسية والعربية لطيفة العرفاوي شخصية العام الفنية.
وسيتم تكريمها في قصر رام الله الثقافي في شهر ديسمبر المقبل، في حفل ستحضره شخصيات من أكثر من مائة بلد، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المؤسسة.

وأضاف المصدر ذاته أن لطيفة "ذات الصوت القوي المميز والمنفرد" و"ابنة تونس العظيمة البلد الذي كان ومازال الصدر الرحب لشعبنا وقيادته"، تتميز بإحساس عال وراق وتصدح بصوت الحق والحب لذلك تم اختيارها من قبل مؤسسة سيدة الأرض شخصية العام الفنية "إيمانا بدورها الوطني والإنساني في خدمة القضية المركزية لكل العرب وهي القضية الفلسطينية في حدث يعتبر الأضخم على مستوى الوطن العربي والعالم" وفق نص البلاغ.


وسيقع تكريم الفنانة لطيفة "في المكان الذي وقف فيه شاعر الحياة والأرض" الراحل محمود درويش الذي قال "على هذه الأرض ما يستحق الحياة" وذلك في قصر رام الله الثقافي يوم 21 ديسمبر 2019 لتحتفي مع "مؤسسة سيدة الأرض التي بدأت منذ 12 عاما في تكريم كل من خدموا القضية الفلسطينية".

  
  
     
  
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