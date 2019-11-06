حملة تبرع: جماهير الإفريقي تكسب رهان المليون في يوم واحد

Mercredi 06 Novembre 2019



وات

- حققت الحملة التي أطلقتها جماهير النادي الإفريقي تحت عنوان "مليون دينار في يوم واحد" نجاحا هاما باعتبار الاقبال الكبير لانصار فريق "باب الجديد" من اجل التبرع للنادي الذي يمر بأزمة مالية خانقة .وافاد مهدي الغربي عضو اللجنة المشرفة على الحساب البنكي للنادي الإفريقي في تصريح إذاعي مساء امس الثلاثاء " إقبال جماهير النادي على التبرع والمشاركة في الحملة فاق كل التوقعات. هذا يوم تاريخي . لقد وصل المبلغ الإجمالي للتبرعات اليوم الثلاثاء فقط الى مليون و 146 ألف دينار " .واضاف " هذا المبلغ مرجح للارتفاع باعتبار ان الشيكات يتطلب تنزيلها بالحساب الجاري الخاص بنزاعات الإفريقي 48 ساعة كما ان تبرعات جماهير الافريقي خارج حدود الوطن لم يتم تنزيلها بعد ". وبهذا تصل التبرعات الإجمالية في حساب الإفريقي قرابة 2 مليون و 780 ألف دينار.ويشار الى ان الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم حامد المغربي كان قد أكد في وقت سابق ان " الإفريقي مازال مطالبا بدفع 11 مليون دينار لغلق ملف نزاعات الفريق مع "الفيفا".وقالت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تم الى حد الان تسوية 6 ملفات من جملة نزاعات النادي الافريقي مع الفيفا بشان مستحقات عدد من اللاعبين الاجانب.واوضحت على صفحتها الرسمية على الفايسبوك انها قامت بتحويل 100 الف اورو من الحساب الخاص بنزاعات النادي الإفريقي والمتمثل في قسط شهر أكتوبر من اتفاق الجدولة في ملف اللاعب روزيكي الى جانب 165 ألف دولار لفائدة القسط الأخير من الاتفاقية الخاصة باللاعب سليمان كوليبالي.وبينت انه "تبعا لذلك فقد وقع تسوية 6 ملفات منذ إطلاق المبادرة خلال الإجتماع المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2019 بمقر الجامعة بدعوة من المكتب الجامعي".وافادت الجامعة ايضا ان جملة التحويلات بلغت إلى حد الآن مليون و663 ألف دينار فيما قدرت جملة المداخيل بمليون و584 ألف دينار.وستبت لجنة الانضباط والتأديب بالفيفا في ملف عدم خلاص مبلغ 221 ألف دولار للاعب ديارا .كما سوف يقع البت من قبل نفس اللجنة في ملف عدم خلاص مبلغ 90 ألف دولار لفائدة باماكو وذلك يوم 18 نوفمبر .