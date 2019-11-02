تسجيل هدف في مباراة الذهاب سيسهل المهمة قبل الاياب ( مساعد مدرب الترجي مجدي التراوي )

Samedi 02 Novembre 2019



وات

- يجري الترجي التونسي مساء اليوم حصة تديربية بملعب المسيرة بمدينة اسفي المغربية تحضيرا لمباراته يوم غد مع اولمبيك اسفي في ذهاب ثمن النهائي لكاس محمد السادس للاندية الابطال وصرح مجدي التراوي المدرب المساعد للترجي قبل انطلاق الحصة التدريبية اليوم السبت باسفي " ان فريقه سيلاقي يوم غد بملعب المسيرة باسفي ( المغرب) نادي اولمبيك اسفي وهو فريق يفرض الاحترام وكان تحصل على المركز الرابع في الموسم الماضي ويقدم مقابلات طيبة خلال هذا العام مضيفا "يجب ان يكون اللاعبون حذيرين امام فريق يملك لاعبين متميزين في خطي الوسط والهجوم ".وقال "سنعمل على تحقيق نتيجة ايجابية ونعتقد ان تسجيل هدف في مباراة الغد سيسهل المهمة قبل مباراة الاياب مؤكدا على ضرروة تفادي قبول اي هدف وان الترجي مدعو ليلعب كما تعود على ذلك ويفرض طريقة لعبه" .واوضح انه تم العمل على مزيد احكام التعامل مع الكرات الثابتة في وضعيتي الدفاع والهجوم خاصة امام لاعبين طويلي القامة ويتقنون الكرات الثابتة معربا عن امله في العودة الى تونس بنتيجة ايجابية.