عبور كوكب عطارد امام الشمس يوم الاثنين 11 نوفمبر

Vendredi 01 Novembre 2019
وات - اعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، الجمعة، عن حدوث ظاهرة فلكية يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019 تتمثل في عبور كوكب عطارد امام الشمس.
واوضح المعهد في بلاغ له ان هذه الظاهرة، التي تتكرر حوالي 13 مرة في القرن، ستمكن من مشاهدة عطارد كنقطة سوداء صغيرة تتحرك غبر قرص الشمس.
وينظم المعهدن بالمناسبة، عملية مشاهدة مفتوحة للعموم يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019، انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال و30 دقيقة إلى غاية الخامسة مساءا بالأماكن التالية بمقر المعهد بتونس وبمقرات الدوائر الفرعية بحومة السوق (جربة) وسوسة وصفاقس.
يشار الى آن اخر عبور لعطارد حدث سنة 2016 وسيحدث العبور القادم سنة 2032.
واوضح المعهد في بلاغ له ان هذه الظاهرة، التي تتكرر حوالي 13 مرة في القرن، ستمكن من مشاهدة عطارد كنقطة سوداء صغيرة تتحرك غبر قرص الشمس.
وينظم المعهدن بالمناسبة، عملية مشاهدة مفتوحة للعموم يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019، انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال و30 دقيقة إلى غاية الخامسة مساءا بالأماكن التالية بمقر المعهد بتونس وبمقرات الدوائر الفرعية بحومة السوق (جربة) وسوسة وصفاقس.
يشار الى آن اخر عبور لعطارد حدث سنة 2016 وسيحدث العبور القادم سنة 2032.
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