أريانة : دراسة لحماية مدينة اريانة من الفيضانات واقرار مد 45 كلم من قنوات التطهير لتيسير انسياب مياه الامطار

Mercredi 30 Octobre 2019
وات - لاتزال العديد من المناطق والاحياء بولاية اريانة تعيش على وقع الفيضانات التي اجتاحتها في اليومين الفارطين جراء تهاطل كمّيات هامة من الامطار ناهزت 95 مليمترا وغمرت المئات من المنازل والتجمعات السكانية خاصة بمعتمديات اريانة المدينة وسكرة والتضامن ورواد .
ولئن عادت الحياة الى طبيعتها تدريجيا باحياء عدة على غرار المستقبل والملاحة باريانة المدينة واريانة العليا وايضا اليمامة والصحة وحي بن كيلاني والباهي الادغم في منطقة برج الوزير من معتمدية سكرة والنخيلات وجعفر من معتمدية روّاد فان عمل المصالح الجهوية للفلاحة والتجهيز والتطهير والبلديات لا يزال متواصلا لشفط المياه المتراكمة وضخها بعيدا عن المنازل وتيسير انسياب مياه الامطار بالقنوات بعد جهرها وتنظيفها.
وقد اقرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة باريانة المجتمعة امس الثلاثاء باشراف كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي جملة من الاجراءات العاجلة لفك عزلة المتساكنين الذين حاصرتهم مياه الامطار لاسيما التدخل يتعزيزات اضافية لشفط المياه من المنازل والاقامات وتنظيف القنوات للحد من معاناة الاهالي خاصة بحي المستقبل باريانة المدينة الاكثر تضررا من الفيضانات.
ومن بين الاجراءات التي تم إقرارها تسريع صفقة انجاز 40 كلم من قنوات التطهير بمدينة اريانة مع اضافة 5 كلم من قنوات التطهير لفائدة حي المستقبل الى جانب دعوة بلدية أريانة للانطلاق الفوري في تعبيد نهج حسن الزمرلي بنفس الحي وتنظيف مشابك تجميع المياه فضلا عن تعهد الديوان الوطني للتطهير بتنظيف حوض المياه بحي الملاحة وقنوات التطهير بحي المستقبل.
وتمّ تعزيز ولاية اريانة بالات شفط كبيرة الحجم للمساهمة في عمليات الضخ والشفط بهدف التخفيف من منسوب المياه بالتجمعات السكنية وبشبكات التطهير لاسيما بأحياء الصحة وبن كيلاني والمنصورة في سكرة والنخيلات في روّاد.
من جهتها اعلنت بلدية اريانة في بلاغ اعلامي لها عن تخصيص 500 الف دينار ضمن ميزانيتها لسنة 2020 لانجاز دراسة فنية لحماية مدينة اريانة من الفيضانات مع تواصل تدخلاتها لشفط المياه وازالة الاوحال والاتربة باحياء المستقبل والنصر واريانة العليا فضلا عن تنظيف مشبك حوض تجميع مياه الامطار بالمنزه 8 ومشبك حوض التطهير باريانة العليا.
كما وضعت بلدية اريانة على موقعها الرسمي بالفيسبوك على ذمة المواطنين ارقام هواتف كل من الكاتب العام للبلدية ومدير النظافة والمعدات ومدير حفظ الصحة والعناية بالبيئة لتقبل طلبات التدخل لشفط المياه او رفع الاوحال وغيرها.
ولئن عادت الحياة الى طبيعتها تدريجيا باحياء عدة على غرار المستقبل والملاحة باريانة المدينة واريانة العليا وايضا اليمامة والصحة وحي بن كيلاني والباهي الادغم في منطقة برج الوزير من معتمدية سكرة والنخيلات وجعفر من معتمدية روّاد فان عمل المصالح الجهوية للفلاحة والتجهيز والتطهير والبلديات لا يزال متواصلا لشفط المياه المتراكمة وضخها بعيدا عن المنازل وتيسير انسياب مياه الامطار بالقنوات بعد جهرها وتنظيفها.
وقد اقرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة باريانة المجتمعة امس الثلاثاء باشراف كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي جملة من الاجراءات العاجلة لفك عزلة المتساكنين الذين حاصرتهم مياه الامطار لاسيما التدخل يتعزيزات اضافية لشفط المياه من المنازل والاقامات وتنظيف القنوات للحد من معاناة الاهالي خاصة بحي المستقبل باريانة المدينة الاكثر تضررا من الفيضانات.
ومن بين الاجراءات التي تم إقرارها تسريع صفقة انجاز 40 كلم من قنوات التطهير بمدينة اريانة مع اضافة 5 كلم من قنوات التطهير لفائدة حي المستقبل الى جانب دعوة بلدية أريانة للانطلاق الفوري في تعبيد نهج حسن الزمرلي بنفس الحي وتنظيف مشابك تجميع المياه فضلا عن تعهد الديوان الوطني للتطهير بتنظيف حوض المياه بحي الملاحة وقنوات التطهير بحي المستقبل.
وتمّ تعزيز ولاية اريانة بالات شفط كبيرة الحجم للمساهمة في عمليات الضخ والشفط بهدف التخفيف من منسوب المياه بالتجمعات السكنية وبشبكات التطهير لاسيما بأحياء الصحة وبن كيلاني والمنصورة في سكرة والنخيلات في روّاد.
من جهتها اعلنت بلدية اريانة في بلاغ اعلامي لها عن تخصيص 500 الف دينار ضمن ميزانيتها لسنة 2020 لانجاز دراسة فنية لحماية مدينة اريانة من الفيضانات مع تواصل تدخلاتها لشفط المياه وازالة الاوحال والاتربة باحياء المستقبل والنصر واريانة العليا فضلا عن تنظيف مشبك حوض تجميع مياه الامطار بالمنزه 8 ومشبك حوض التطهير باريانة العليا.
كما وضعت بلدية اريانة على موقعها الرسمي بالفيسبوك على ذمة المواطنين ارقام هواتف كل من الكاتب العام للبلدية ومدير النظافة والمعدات ومدير حفظ الصحة والعناية بالبيئة لتقبل طلبات التدخل لشفط المياه او رفع الاوحال وغيرها.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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