افتتاح أيام قرطاج السينمائية: إجراءات أمنية وتنظيمية محكمة وتكريم نجيب عياد

Samedi 26 Octobre 2019



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نجيب عياد جندي الثقافة

لمسة وفاء إلى روح سينمائيين عرب وأفارقة

- إجراءات أمنية مشددة في محيط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، شملت أيضا شارع محمد الخامس والأنهج المؤدية إليه، ومحيط مدينة الثقافة حيث احتضن مسرح الأوبرا حفل افتتاح الدورة الثلاثين لأيام قرطاج السينمائية 2019 بحضور وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وعدد من أعضاء الحكومة ونواب الشعب وثلة من أهل الفن السابع والثقافة وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس.أيام قرطاج السينمائية 2019 هي الدورة الثانية على التوالي التي تقام بمدينة الثقافة وقد تزين مدخلها الرئيسي المطل على شارع محمد الخامس بالسجاد الأحمر ترحيبا بنجوم الفن السابع الذين قدموا من 40 بلدا للحضور والمشاركة في أحد أكبر وأعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وإفريقيا.قدم سهرة الافتتاح الممثل السينمائي أحمد الحفيان.وكان الجزء الأول من السهرة لمسة وفاء وتكريم لروح المنتج السينمائي نجيب عياد الذي وافته المنية يوم 16 أوت الماضي، وتحمل هذه الدورة إسمه، وقد سبق أن أشرف على إدارة أيام قرطاج السينمائية في دورتي 2017 و2018.وفي كلمة ألقتها نجاة النابلي، أرملة الفقيد نجيب عياد، عددت فيها مناقب فقيد السينما، فوصفته بأنه جندي التزم بخدمة العمل الثقافي والسينما تحديدا، وهذا نابع من عشقه للسينما، مضيفة بالقول: "هو حب من أجل الارتقاء بالسينما وليس طلبا للبروز والشهرة".وكرمت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية 2019، ابني نجيب عياد وهما نادية وأحمد عياد.وأكدا في كلمتهما على أن نجيب عياد لا يزال حيا في قلوب أهل السينما وذاكرتهم.وتم خلال الجزء الأول من حفل الافتتاح تقديم أفلام المسابقة الرسمية لهذه الدورة ولجان التحكيم، وكذلك البلدان ضيوف شرف المهرجان ضمن قسم "سينما تحت المجهر" وهي لبنان عن العالم العربي ونيجيريا عن القارة الإفريقية والشيلي عن أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى اليابان عن قارة آسيا.وتابع جمهور حفل الافتتاح عروضا موسيقية، استهلها الفنان التونسي صبري مصباح بأداء أغنيته "ها وليدي"، ثم قدمت مجموعة يابانية عرضا موسيقيا راقصا من التراث الياباني، ثم استمع الحاضرون إلى مقطع غنائي للفنانة "مارتا كونتريراس" من الشيلي.ولم ينس القائمون على الدورة الحالية لأيام قرطاج السينمائية تكريم مجموعة من السينمائيين من تونس والعالم العربي وإفريقيا ممن فقدتهم الساحة الفنية.وقد تم تكريم عزت أبو العوف وفاروق الفيشاوي من مصر وجوسلين صعب وجورج ناصر من لبنان وعزيز موهوب من المغرب والمخرج "بيار يموغو" من بوركينا فاسو والمخرج الكونغولي "ديديا ندونغا" والمخرج الموريتاني محمد هندو والمخرج السوري غسان جبري.أما من تونس فتم تكريم عدد من الاسماء الفنية البارزة الذين فقدتهم الساحة الفنية مؤخرا وهم المخرج الراحل شوقي الماجري والمخرجة شيراز بوزيدي والممثل المنصف الأزعر والممثل حاتم بالرابح ومدير التصوير يوسف بن يوسف.وتم في الجزء الثاني من عرض الافتتاح، عرض فيلم "عرايس الخوف" للمخرج النوري بوزيد.تجدر الإشارة إلى أن فعاليات أيام قرطاج السينمائية 2019 تتواصل إلى غاية يوم 2 نوفمبر القادم.ويضم البرنامج الرسمي للتظاهرة 170 فيلما من بينها 44 فيلما في المسابقة الرسمية: 12 فيلما روائيا طويلا، و12 فيلما روائيا قصيرا، و12 فيلما وثائقيا طويلا و08 أفلام وثائقية قصيرة.