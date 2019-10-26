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تونس سابع أحسن وجهة سياحية في العالم ينصح باكتشافها في 2020، ناشر للدلائل السياحية بأستراليا

Samedi 26 Octobre 2019

Samedi 26 Octobre 2019
وات - احتلت تونس المرتبة السابعة من بين المراكز العشرة الأولى لأفضل الوجهات السياحية في العالم، التي نصح باكتشافها في 2020، ناشر الأدلة السياحية الاسترالي "لونلي بلانات" .
وتفوقت تونس في هذا التصنيف على اليونان، التي احتلت المرتبة التاسعة.
ووصف الناشر الاسترالي تونس بأنها "مكان رائع للغوص في شمال افريقيا بأسعار معقولة". وأضاف "إن مجهودات تونس لجذب الزوار ترجمت إلى عرض سياحي متميز وساهمت في تسليط الضوء على وجهة فريدة".


وبحسب الناشر الاسترالي "ساهمت المدينة العتيقة في تونس والاثار الرومانية بقرطاج والضاحية الشمالية، المحاذية للبحر، من جهة سيدي بوسعيد، أضافت طابعا ثقافيا إلى مجموعة الشواطى اللامتناهية الامتداد في البلاد".
كما اعترفت دار النشر الاسترالية "لونلي بلانات" بأن تونس تنفرد بكثبانها الرملية وصحرائها.

وكتبت في هذا الشأن على موقعها الالكتروني "ثمة أشياء لا يمكن أن تجدها في اي مكان مثل الكثبان الرملية، التي يسهل الوصول إليها أين آثار مشهد الشمس المزدوجة ودور الضيافة التقليدية والمليئة بسحر الالوان، اهتمام "لوك سكاي وولكلر"، الشخصيةٌ الخياليةٌ وبطل سلسلة الافلام الأصلية "حرب النجوم".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191647

Essoltan  (France)  |Samedi 26 Octobre 2019 à 19h 40m |           
Je suis sûr que sous la gouvernance de Kais Saied la TUNISIE va occuper la deuxième ou la troisième place dans le classement de BEST VALUE .



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