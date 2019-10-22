الرابطة 1 / الترجي الرياضي : الاصابة تبعد هيثم الجويني 15 يوما

Mardi 22 Octobre 2019
وات - أعلن الترجي الرياضي التونسي على صفحته الرسمية على "فيسبوك" ان مهاجم الفريق هيثم الجويني تعرض للإصابة على مستوى الكتف وهو ما يستوجب راحة ستتواصل 15 يوما .
واوضح الفريق الذي ينشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ان اللاعب سيخضع خلال الأسبوعين القادمين للعلاج وتنفيذ برنامج تدريبي على انفراد .
وسيغيب اللاعب بالتالي عن مباراة بعد غد الخميس ضد اتحاد بن قردان لحساب الجولة الخامسة للبطولة المحترفة.
ويشار الى ان تدريبات اليوم الثلاثاء سجلت انضمام رباعي المنتخب التونسي للمحليين وهم الحارس معز بن شريفية وأنيس البدري وفادي بن شوق ومحمد علي بن رمضان وذلك على اثر عودتهم يوم أمس من المغرب.
كما انضم للتدريبات اللاعب الإيفواري فوسيني كوليبالي بعد ان تماثل للشفاء من مخلفات الإصابة التي أبعدته عن الملاعب قرابة 4 أشهر .
واوضح الفريق الذي ينشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ان اللاعب سيخضع خلال الأسبوعين القادمين للعلاج وتنفيذ برنامج تدريبي على انفراد .
وسيغيب اللاعب بالتالي عن مباراة بعد غد الخميس ضد اتحاد بن قردان لحساب الجولة الخامسة للبطولة المحترفة.
ويشار الى ان تدريبات اليوم الثلاثاء سجلت انضمام رباعي المنتخب التونسي للمحليين وهم الحارس معز بن شريفية وأنيس البدري وفادي بن شوق ومحمد علي بن رمضان وذلك على اثر عودتهم يوم أمس من المغرب.
كما انضم للتدريبات اللاعب الإيفواري فوسيني كوليبالي بعد ان تماثل للشفاء من مخلفات الإصابة التي أبعدته عن الملاعب قرابة 4 أشهر .
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Par:sarramba (Tunisia )
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