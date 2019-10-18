وحدات الحرس الديواني تحجز بضائع مهربة تفوق قيمتها 600 ألف دينار

Vendredi 18 Octobre 2019
وات - تمكّنت وحدات الحرس الديواني بكل من سوسة والرقاب وقابس وتونس، في إطار تكثيف دوريات مكافحة التهريب، من حجز كميّات هامّة من البضائع المهربة تفوق قيمتها 600 ألف دينار، متمثلة خاصة في مفاتيح إلكترونية لتشغيل السيارات وبطاقات الكترونية للسيارات تمّ ضبطها بمستودع بجهة سوسة وفاقت قيمتها 370 ألف دينار، كما تمّ بجهة الرقاب حجز مكيفات هواء وأجهزة تلفاز و تجهيزات إلكترونية بقيمة ناهزت 90 ألف دينار.
وتمّ بولاية قابس حجز 1345 نظارات طبية وشمسية وحافظات نظارات مهربة بقيمة 110 ألف دينار، كما حجزت فرقة الحرس الديواني بالقصرين 11 محرّك سيارات مهربة من الجزائري بلغت قيمته 42 ألف دينار.
وحجزت فرقة الحرس الديواني بتونس 8 آلاف علبة سجائر مهربة وذلك في إطار الدوريات الجهوية المشتركة لمكافحة التهريب والتجارة الموازية.
وتمّ بولاية قابس حجز 1345 نظارات طبية وشمسية وحافظات نظارات مهربة بقيمة 110 ألف دينار، كما حجزت فرقة الحرس الديواني بالقصرين 11 محرّك سيارات مهربة من الجزائري بلغت قيمته 42 ألف دينار.
وحجزت فرقة الحرس الديواني بتونس 8 آلاف علبة سجائر مهربة وذلك في إطار الدوريات الجهوية المشتركة لمكافحة التهريب والتجارة الموازية.
En continu
- 17:15 نـعـي الوعي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:08
|17:41
|15:13
|12:11
|06:29
|05:03
|
22°
|21°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|21°-20
|31°-20
|31°-22
|30°-21
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
(277 376) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 581) آخر عمليات سبر الآراء..
(128 104) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 100) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 91 030) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 91 017) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 86 615) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 253) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 67 512) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 633) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 66 021) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 396) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 353) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 62 122) خطير جدا.. C'est très grave
( 60 715) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 176) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 57 401) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 56 782) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 594) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 55 370) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: وزارة الداخلية تؤكد شروعها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ''تعمّد الإساءة أو التشكيك أو نسبة أمور غير صحيحة لهياكلها''