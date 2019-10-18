وحدات الحرس الديواني تحجز بضائع مهربة تفوق قيمتها 600 ألف دينار

Vendredi 18 Octobre 2019



وات

- تمكّنت وحدات الحرس الديواني بكل من سوسة والرقاب وقابس وتونس، في إطار تكثيف دوريات مكافحة التهريب، من حجز كميّات هامّة من البضائع المهربة تفوق قيمتها 600 ألف دينار، متمثلة خاصة في مفاتيح إلكترونية لتشغيل السيارات وبطاقات الكترونية للسيارات تمّ ضبطها بمستودع بجهة سوسة وفاقت قيمتها 370 ألف دينار، كما تمّ بجهة الرقاب حجز مكيفات هواء وأجهزة تلفاز و تجهيزات إلكترونية بقيمة ناهزت 90 ألف دينار.وتمّ بولاية قابس حجز 1345 نظارات طبية وشمسية وحافظات نظارات مهربة بقيمة 110 ألف دينار، كما حجزت فرقة الحرس الديواني بالقصرين 11 محرّك سيارات مهربة من الجزائري بلغت قيمته 42 ألف دينار.وحجزت فرقة الحرس الديواني بتونس 8 آلاف علبة سجائر مهربة وذلك في إطار الدوريات الجهوية المشتركة لمكافحة التهريب والتجارة الموازية.