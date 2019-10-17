لبنك المركزي: المداخيل السياحية المتراكمة تتطور بنسبة 41 بالمائة الى غاية 10 أكتوبر

Jeudi 17 Octobre 2019



وات

- تطوّرت المداخيل السياحيّة المتراكمة بنسبة 41 بالمائة منذ بداية 2019 وإلى غاية 10 أكتوبر 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، لتصل الى 6ر4 مليار دينار، وفق المؤشرات الاقتصادية، التي نشرها البنك المركزي التونسي.وارتفعت مداخيل الشغل المتراكمة نقدا بنسبة 18 بالمائة لتمر من 262ر3 مليار دينار، في أكتوبر 2018، الى 854ر3 مليار دينار في أكتوبر 2019.ونسجت الموجودات الصافية بالعملة الصعبة على نفس النسق الايجابي لتناهز قيمتها 5ر18 مليار دينار أي ما يعادل 104 يوم توريد وتسجل بالتالي تحسنا بنحو 35 بالمائة مقارنة بسنة 2018 (76 يوم توريد).في المقابل تفاقمت خدمة الدين الخارجي المتراكمة بنسبة 6ر30 بالمائة لتتجاوز 5ر7 مليار دينار، الى غاية 10 أكتوبر 2019، مقابل 2ر5 مليار دينار سنة 2018.وأشار البنك المركزي، كذلك، إلى تراجع الحجم الجملي لإعادة تمويل البنوك بنحو 19 بالمائة ليصل الى مستوى 13 مليار دينار، حتى يوم 16 أكتوبر 2019، مقابل 16 مليار دينار في 2018.وزادت المبادلات ما بين البنوك بنسبة 12 بالمائة، خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2018 وأكتوبر 2019، لتمر من نحو 1 مليار دينار الى 2ر1 مليار دينار.كما تحسنت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بنسبة 10 بالمائة لتبلغ 4ر13 مليار دينار، الى غاية يوم 16 أكتوبر 2019، مقابل 1ر12 مليار دينار، في أكتوبر 2018.