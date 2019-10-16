بعد إغلاق باب الطعون: المحكمة الإدارية لم تتلق أي طعن في الدور الثاني للرئاسية

Mercredi 16 Octobre 2019
باب نات - قال رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري، إن المحكمة لم تتلق أي طعن في نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد إغلاق باب الطعون اليوم الأربعاء.
وأوضح عماد الغابري في تصريح لاذاعة شمس ، أن نتيجة الدورر الثاني للرئاسية أصبحت نهائية وباتة وستقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاعلان عن ذلك بشكل رسمي.
وتابع أنه بعد إعلان هيئة الانتخابات عن النتيجة النهائية الرسمية تنطلق إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية.
وكانت هيئة الانتخابات،أعلنت أن المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة قيس سعيد فاز في الدور الثاني للرئاسية بعد أن تحصل على 72.71%.
وأوضح عماد الغابري في تصريح لاذاعة شمس ، أن نتيجة الدورر الثاني للرئاسية أصبحت نهائية وباتة وستقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاعلان عن ذلك بشكل رسمي.
وتابع أنه بعد إعلان هيئة الانتخابات عن النتيجة النهائية الرسمية تنطلق إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية.
وكانت هيئة الانتخابات،أعلنت أن المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة قيس سعيد فاز في الدور الثاني للرئاسية بعد أن تحصل على 72.71%.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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