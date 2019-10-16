المنستير: الدورة الرابعة لماراطون قصر هلال الدولي يوم 27 أكتوبر

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- تنظم جمعية رياضة ألعاب القوي بقصر هلال بالشراكة مع اللّجنة الوطنية الأولمبية التونسية والجامعة التونسية لألعاب القوي الدورة الرابعة لماراطون قصر هلال الدولي يوم 27 أكتوبر الجاري بقصر هلال بولاية المنستير.واوضحت رئيسة الجمعية ومديرة هذه التظاهرة الرياضية نجاة سليمان في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة ان هذه الدورة ستشهد مشاركة لاعبين دوليين من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وفرنسا وإيطاليا والهند مضيفة انها تشمل أربعة أنواع من السباقات وهي سباق الماراطون (195ر42 كلم) ونصف الماراطون( 1ر21 كلم) والسباق للجميع (6 كلم) الى جانب تنظيم سباقات مماثلة لحاملي الإعاقة .وتهدف هذه التظاهرة التي سيتم خلالها ولأوّل مرّة اعتماد تقنية العداد الالكتروني لاحتساب توقيت كلّ مشارك ومشاركة في الماراطون، الى تحسيس الشباب باهمية ممارسة هذا النوع من الرياضة ونشر الرياضة للجميع كنمط للحياة قصد المحافظة على سلامة الصحة.