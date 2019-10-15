جيش البحر ينقذ 89 مهاجرا غير شرعي منهم تونسيان

Mardi 15 Octobre 2019



وات

- أنقذت مساء يوم الثلاثاء وحدات بحرية تابعة لجيش البحر87 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة، منهم 9 نساء و10 اطفال بينهم رضيع عمره 6 اشهر إلى جانب تونسيين إثنين ، كانوا جميعا على متن مركب تعطب بهم على بعد 27 ميلا من سواحل تاقرماس بجزيرة جربة.وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري أنه قد جاء في إفادة المهاجرين أنهم قد غادروا ميناء زوارة الليبي على متن قارب تعطب في عرض البحر قبالة سواحل تاقرماس (جزيرة جربة) وهناك طلبوا الاغاثة مضيفا أنه سيتم اجلاؤهم نحو ميناء جرجيس.