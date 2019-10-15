Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Khalik Hina  

جيش البحر ينقذ 89 مهاجرا غير شرعي منهم تونسيان

Mardi 15 Octobre 2019

Mardi 15 Octobre 2019
وات - أنقذت مساء يوم الثلاثاء وحدات بحرية تابعة لجيش البحر87 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة، منهم 9 نساء و10 اطفال بينهم رضيع عمره 6 اشهر إلى جانب تونسيين إثنين ، كانوا جميعا على متن مركب تعطب بهم على بعد 27 ميلا من سواحل تاقرماس بجزيرة جربة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري أنه قد جاء في إفادة المهاجرين أنهم قد غادروا ميناء زوارة الليبي على متن قارب تعطب في عرض البحر قبالة سواحل تاقرماس (جزيرة جربة) وهناك طلبوا الاغاثة مضيفا أنه سيتم اجلاؤهم نحو ميناء جرجيس.


  
  
     
  
cadre-6a98efc3e50eb011f6a6b0b08f9b6e11-2019-10-15 22:51:37






0 de 0 commentaires pour l'article 191056



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 | 16 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:11 17:45 15:16 12:12 06:26 05:00
22°
 21° % 73 :الرطــوبة
تونــس 20°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
21°-2024°-1927°-1828°-1931°-20
  • Avoirs en devises
    18537,5

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14431 DT        1$ =2,85335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   1451,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571179203|191056 69|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires