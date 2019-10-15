عودة تدريجية للتدريب للاعبي الترجي التونسي كوليبالي و بدران

Mardi 15 Octobre 2019
وات - انضم فوسيني كوليبالي إلى تدربيات فريق اكابر الترجي الرياضي التوسني وهي عودة تدريجية حسب ما أكده الإطار الطبي والفني للنادي .
وسيشارك كوليبالي زملاءه التدريبات مع مواصلة الخضوع إلى برنامج خاص على انفراد وذلك تجنبا لكل المخلفات حسب ما افاد به الترجي الرياضي التونسي .
ومن جهة اخرى تماثل المدافع المحوري الجزائري عبد القادر بدران إلى الشفاء بعد أسبوع من العلاج تحت إشراف الإطار الطبي وشرع منذ يوم أمس في الخضوع إلى برنامج خاص تحت إشراف المعد البدني صبري البوعزي قصد تأهيله للعودة مع المجموعة قريبا.
ويذكر ان الترجي التونسي يلاقي غدا الاربعاء وديا هلال الشابة في ملعب المنزه (س 15).
وسيشارك كوليبالي زملاءه التدريبات مع مواصلة الخضوع إلى برنامج خاص على انفراد وذلك تجنبا لكل المخلفات حسب ما افاد به الترجي الرياضي التونسي .
ومن جهة اخرى تماثل المدافع المحوري الجزائري عبد القادر بدران إلى الشفاء بعد أسبوع من العلاج تحت إشراف الإطار الطبي وشرع منذ يوم أمس في الخضوع إلى برنامج خاص تحت إشراف المعد البدني صبري البوعزي قصد تأهيله للعودة مع المجموعة قريبا.
ويذكر ان الترجي التونسي يلاقي غدا الاربعاء وديا هلال الشابة في ملعب المنزه (س 15).
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