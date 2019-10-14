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رئيس الجمهورية يهنئ المترشح قيس سعيد بفوزه بالانتخابات الرئاسية

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - أجرى رئيس الجمهورية بالنيابة، محمد الناصر، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع السيد قيس سعيد هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة لما فيه مصلحة الوطن، ورقيه وازدهاره.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، في وقت سابق اليوم عن فوز المترشح المستقل قيس سعيد بـ 72.71 بالمائة من أصوات الناخبين في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية مقابل 27.29 لمنافسه نبيل القروي، بحسب النتائج الاولية الرسمية.


  
  
     
  
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