القيروان: قيس سعيد يتصدر نتائج التصويت ب69 بالمائة من الاصوات المصرح بها

Lundi 14 Octobre 2019



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- انهت الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان عملية عد الاصوات بالنسبة للدور الثاني من الانتخابات الرائاسية السابقة لاوانها وتصدر المترشح قيس سعيد نتائج التصويت بالدائرة الانتخابية القيروان ب 69 بالمائة ب103654 صوتا، وتحصل المترشح نبيل القروي على 31 بالمائة من نسبة الاصوات المصرح بها ب 46124 صوتا وكانت النتائج كالاتي: عدد المرسمين بالسجل الانتخابي 331016 مرسما مجموع الاصوات المصرح بها 149778 صوتا عدد الاوراق المستخرجة من الصندوق 152844 ورقة عدد الاوراق الملغاة 2501 ورقة عدد الاوراق البيضاء 565 ورقة وفيما يلي نتائج التصويت حسب 13 معتمدية بالدائرة الانتخابية القيروان بوحجلة قيس سعيد 20198 صوتا نبيل القروي5265 صوتا حاجب العيون قيس سعيد 6047 صوتا نبيل القروي4144 صوتا حفوز قيس سعيد 7285 صوتا نبيل القروي4478 صوتا عين جلولة قيس سعيد 1262 صوتا نبيل القروي760 صوتا منزل المهيري قيس سعيد 2769 صوتا نبيل القروي1206 اصوات نصرالله قيس سعيد 3952 صوتا نبيل القروي1856 صوتا الوسلاتية قيس سعيد 4331 صوتا نبيل القروي3515 صوتا القيروان الشمالية قيس سعيد23811 صوتا نبيل القروي5231 صوتا القيروان الجنوبية قيس سعيد 19232 صوتا نبيل القروي5475 صوتا العلا قيس سعيد 3747 صوتا نبيل القروي3496 صوتا الشراردة قيس سعيد 5082 صوتا نبيل القروي1604 اصوات الشبيكة قيس سعيد 6695 صوتا نبيل القروي2853 صوتا السبيخة قيس سعيد9293 صوتا نبيل القروي6241 صوتا.