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وفاة اجنبي واصابة عسكري في اعتداء بالة حادة بجرزونة

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - شهدت مدينة جرزونة صباح اليوم (حوالي الساعة العاشرة )،حادثة اعتداء تمثلت في اقدام شخص يبلغ من العمر حوالي 28 سنة على الاعتداءعلى عسكري حامل للزي بالة حادة على مستوى الوجه قبل الفرار ثم الاعتداء على شخص ثان يحمل الجنسية الفرنسية بالمنطقة المسماة ساحة حمام الساحلي على مستوى الرقبة والوجه والصدر.

واكد المدير الجهوي للصحة ان المصاب الاجنبي توفي جراء الاصابة قبل الوصول الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة مضيفا ان حالة الجندي مستقرة ولا تشكل خطورة حيث تم توجيهه عن طريق مصالح الحماية المدنية للمستشفى العسكري ببنزرت .


وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بين الناطق الرسمي لوزارة الداخلية خالد الحيوني انه تم التعرف على المعتدي وهو معروف في قضايا حق عام مؤكدا ان الوحدات الامنية تبذل كل المجهودات الممكنة لايقافه والتعرف على خلفيات وظروف الحادثة .
يشار ان المنطقة تعيش حالة استنفار امني كبير للبحث عن الفاعل الذي تحصن بالفرار .

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190960

Fessi425  (Tunisia)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 12h 18m |           
اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعبث العابثين ، اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره



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