باجة: قيس السعيد يتحصل على 58 فاصل 35 بالمائة من الاصوات مقابل 41 فاصل 65 بالمائة لنبيل القروى

Lundi 14 Octobre 2019



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النتائج التفصيلية لكل معتمديات ولاية باجة

- تحصل قيس السعيد المترشح المستقل للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها على اكبر عدد من اصوات الناخبين بباجة بحصوله على 54868 صوتا، وهو ما يعادل 58 فاصل 35 بالمائة من الاصوات المصرح بالجهة مقابل 39159 صوتا لمرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروى وهو ما يعادل 41 فاصل 65 بالمائة من الاصوات المصرح بها.وقد انتهت فجر اليوم الاثنين عملية العد اليدوي والألي بمركز تجميع النتائج بالقاعة الرياضية المغطاة لمدينة باجة وعملية التثبت فى النتائج الاولية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها بالدائرة الانتخابية الوحيدة بباجة واحتساب مجموع الاصوات بكل معتمديات الجهة.عدد الناخبين المسجلين بباجة: 209890 ناخبا عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصناديق : 96747 ورقة عدد الأوراق الملغاة : 2242 ورقة عدد الأوراق البيضاء : 478 ورقة عدد الأصوات المصرح بها : 94027 ورقة.حقق قيس سعيد تقدما على منافسه نبيل القروي فى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية 2019 بكل معتمديات ولاية باجة باستثناء معتمدية نفزة التى حل فيها فى المرتبة الثانية.وحصل قيس سعيد على 58 فاصل 35 بالمائة من الاصوات مقابل 41 فاصل 65 بالمائة لمنافسه نبيل القروي وعرفت نسبة الاقبال على الاقتراع حسب الهيئة الفرعية للانتخابات ارتفاعا بالولاية مقارنة بالدور الأول للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية حيث فاقت هذه النسبة ال44 بالمائة.وفي ما يلي النتائج التفصيلية لكل معتمديات ولاية باجة: معتمدية تيبار عدد الناخبين المسجلين:7275 عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق :3205 عدد الأوراق الملغاة :104 عدد الأوراق البيضاء : 11 عدد الأصوات المصرح بها :3090 الاصوات لفائدة قيس السعيد:1739 الاصوات لفائدة نبيل القروى:1351 معتمدية عمدون عدد الناخبين المسجلين:14539 عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق: 5980 عدد الأوراق الملغاة:232 عدد الأوراق البيضاء: 478 عدد الأصوات المصرح بها:5714 عدد الاصوات لفائدة قيس السعيد: 3136 عدد الاصوات لفائدة نبيل القروى: 2578 معتمدية تبرسق عدد الناخبين المسجلين: 15743 عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق: 6658 عدد الأوراق الملغاة: 190 عدد الأوراق البيضاء: 34 عدد الأصوات المصرح بها: 6434 عدد الاصوات لفائدة قيس السعيد: 4155 عدد الاصوات لفائدة نبيل القروى: 2279 معتمدية تستور عدد الناخبين المسجلين: 23391 عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق: 11398 عدد الأوراق الملغاة :222 عدد الأوراق البيضاء : 64 عدد الأصوات المصرح بها: 11112 عدد الاصوات لفائدة قيس السعيد: 6539 عدد الاصوات لفائدة نبيل القروى: 4573 معتمدية باجة الجنوبية عدد الناخبين المسجلين: 26892 عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق: 13764 عدد الأوراق الملغاة: 254 عدد الأوراق البيضاء: 83 عدد الأصوات المصرح بها: 13427 عدد الاصوات لفائدة قيس السعيد: 7781 عدد الأصوات المصرح بهالاصوات لفائدة نبيل القروى: 5646 معتمدية باجة الشمالية عدد الناخبين المسجلين: 45913 عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق: 22901 عدد الأوراق الملغاة : 430 عدد الأوراق البيضاء: 98 عدد الاصوات لفائدة قيس السعيد: 13584 عدد الاصوات لفائدة نبيل القروى: 8789 معتمدية مجاز الباب عدد الناخبين المسجلين: 28802 عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق: 14434 عدد الأوراق الملغاة: 243 عدد الأوراق البيضاء: 47 عدد الاصوات لفائدة قيس السعيد: 9432 عدد الاصوات لفائدة نبيل القروى: 4712 معتمدية نفزة عدد الناخبين المسجلين: 36605 عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق: 15575 عدد الأوراق الملغاة :520 عدد الأوراق البيضاء :96 عدد الاصوات المصرح بها: 14959 عدد الاصوات لفائدة قيس السعيد:6651 عدد الاصوات المصرح بها لفائدة نبيل القروى: 8308 معتمدية قبلاط عدد الناخبين المسجلين: 10730 عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق: 2832 عدد الأوراق الملغاة :47 عدد الأوراق البيضاء: 11 عدد الاصوات المصرح بها: 2774 عدد الاصوات لفائدة قيس السعيد:1851 عدد الاصوات لفائدة نبيل القروى:923 وتجدر الاشارة الى ان العدد العام للاصوات التى تحصل عليها قيس السعيد بباجة 54868 صوتا (58.35 بالمائة ) مقابل 39159 صوتا (41.65 بالمائة ) لفائدة نبيل القروى.ويقدر عدد الناخبين المسجلين بدائرة منوبة: 209890 عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق: 96747 عدد الأوراق الملغاة الجملية :2242 عدد الأوراق البيضاء: 478 عدد الأصوات المصرح بها : 94027 .