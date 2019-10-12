Samedi 12 Octobre 2019
وات - قرّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم السبت تعيين عبد اللطيف حمام كاتبا عامّا للحكومة ، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة .
وجاء تعيين عبد اللطيف حمام كاتبا عامّا للحكومة خلفا لرياض المؤخّر الذي تمّ تعيينه يوم 18 نوفمبر 2018.
يذكر انّه تمّ شهر فيفري 2017 تعيين عبد اللطيف حمام كاتب دولة مكلف بالتجارة ، خلفا لفيصل الحفيان وفي 27 سبتمبر 2018 أعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن قرار تسمية حمام رئيسا مديرا عاما لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
وولد حمام في 20 فيفرى 1960 بنابل ومتحصل على شهادة المرحلة العليا من المدرسة القومية للإدارة، عُيّن في مارس 2015 مديرا عاما للديوان الوطني التونسي للسياحة، بعد أن شغل خطة رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات منذ سنة 2009.
وجاء تعيين عبد اللطيف حمام كاتبا عامّا للحكومة خلفا لرياض المؤخّر الذي تمّ تعيينه يوم 18 نوفمبر 2018.
يذكر انّه تمّ شهر فيفري 2017 تعيين عبد اللطيف حمام كاتب دولة مكلف بالتجارة ، خلفا لفيصل الحفيان وفي 27 سبتمبر 2018 أعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن قرار تسمية حمام رئيسا مديرا عاما لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
وولد حمام في 20 فيفرى 1960 بنابل ومتحصل على شهادة المرحلة العليا من المدرسة القومية للإدارة، عُيّن في مارس 2015 مديرا عاما للديوان الوطني التونسي للسياحة، بعد أن شغل خطة رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات منذ سنة 2009.
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