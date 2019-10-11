رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة يستقبل وفد بعثة المنظمة الدولية للفرنكوفونية لملاحظة الانتخابات الرئاسية والتشريعية

Vendredi 11 Octobre 2019



باب نات

- استقبل عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة صباح اليوم الجمعة 11 اكتوبر 2019 بقصر باردو وفدا من بعثة المنظمة الدولية للفرنكوفونية لملاحظة الانتخابات الرئاسية والتشريعية يضم عددا من أعضاء المنظمة من بلدان مختلفة، ويترأسه Sorin CIMPEANU رئيس الوكالة الجامعية الفرنكوفونية وعضو البرلمان الروماني وعضو المجلس البرلماني للفرنكوفونية، وذلك بحضور محمد سعيدان مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقات الخارجية، وعبد الرؤوف الماي مساعد رئيس المجلس المكلف بالتونسيين بالخارج، ولطيفة الحباشي رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.ومكنت المحادثة من تبادل وجهات النظر بخصوص تطوّر مسار الانتقال الديمقراطي في تونس في ضوء الاستحقاق الانتخابي الحالي، وخصوصيات النظام الانتخابي وما يتطلبه من تعديلات لتعزيز البناء الديمقراطي،فضلا عن مشاركة المرأة والشباب والطلبة في الحياة السياسية، وتجارب الديمقراطيات الناشئة ودور الاحزاب في ضمان الاستقرار السياسي.وتطرّق الجانبان من جهة أخرى الى علاقة تونس بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية واستعداد بلادنا لاحتضان القمّة الثامنة عشر للفرنكوفونيّة سنة 2020 وحرصها على انجاحها بما يترجم الاهمية التي توليها تونس للفضاء الفركوفوني ودورها الريادي في تعزيز الشراكة والتعاون فيه وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان .وقد أطلع عبد الفتاح مورو الوفد الضيف بالمناسبة على الخطوات التي قطعها المسار الانتقالي في تونس رغم ما يعترضه من صعوبات، مبرزا إسهام البرلمان في انجاح هذا المسار من خلال مختلف وظائفه.من جهته أعرب Sorin CIMPEANU وأعضاء الوفد المرافق له عن تقديرهم لسير العملية الانتخابية وما اتسمت به من تنظيم محكم واحترام للتراتيب والاجراءات القانونية بما يبرز نضج التجربة الديمقراطية في تونس، كما أعربوا عن اهتمامهم بعمل مجلس نواب الشعب وبدوره في تكريس مبادئ الديمقراطية، مؤكّدين أهمية تعزيز التعاون ولاسيما على مستوى المجلس البرلماني للفرنكوفونية