بنزرت: المترشح نبيل القروي يتعهد بتجميع التونسيين والعمل على نشر الفرحة في تونس

Vendredi 11 Octobre 2019



وات

- اختار المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها نبيل القروي ان يطلق حملته الانتخابية من مسقط راسه مدينة بنزرت التي التقى خلال زيارتها اليوم الجمعة جموعا من انصاره ومن الاهالي في اجتماع شعبي تعهد فيه بالعمل على "تجميع التوانسة، ضد التوانسة الي تحب تفرق التوانسة"، وفق تعبيره.وقال ان حزبه سيتصدى لما اعتبرها "نتائج كارثية للثمانى سنوات الماضية، وخلق التوازن المطلوب في المشهد السياسي وغيره"، واضاف انه سيعمل على "نشر الفرحة في تونس بكل اطيافها ولاسيما نساء تونس وخاصة من فقدن ابناءهن، الى جانب الشباب المعذب، وفتح الافاق امامه بجلب الاستثمار" وفق قوله.واضاف انه سيعمل على "ان تكون البلاد التونسية منفتحة، ومنصة مفتوحة على افريقيا واوروبا تنمويا" وان يصبح شبابها قادرا على "السفر والتوجه نحوها بشهائدهم، لا عن طريق الهجرة غير النظامية"، حاثا كل الحضور للتصويت لفائدته واحداث ما اسماها "ثورة الصندوق".وقال انه في حال فوزه في الانتخابات فانه "لن يمكث ابدا في القصر"، وسيعمل على الانتصار "للزوالي"، وفق تعبيره، واصلاح مختلف القطاعات الخدماتية كالصحة والتعليم وغيرها، واعتبر انه حان الوقت الى ان يكون رئيس الجمهورية "واحدا من ابناء بنزرت" رغم نبذه للجهويات، ورغبته في تجميع التونسيين وان يكون رئيسا للتونسيين جميعا، وفق قوله.يشار الى ان التنسيقيات الجهوية والمحلية لحزب قلب تونس كانوا اعدوا مجموعة تظاهرات ميدانية لختام الحملة اليوم بالتوازي مع مواصلة الحملة الدعائية على شبكات التواصل الاجتماعي.