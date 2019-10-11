الاتحاد المنستيري/ جلسة عامة تقييمية لموسم 2019/2018 : ميزانية النادي تسجل عجزا يتجاوز 500 الف دينار

Vendredi 11 Octobre 2019



وات

- عقدت الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري مساء امس الخميس جلستها العامة التقييمية للموسم الماضي 2019/2018 .وحسب امين مال الجمعية عمر الغمراسي فقد بلغت المداخيل الجملية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري نحو 3 مليون و 500 الف دينار في حين بلغت المصاريف حوالي 4 مليون و100 الف دينار . وبالتالي سجلت ميزانية الفريق عجزا ماليا يقدر بنحو 575 ألف دينار .وكانت هيئة الاتحاد المنستيري قد عقدت جلستها العامة العادية التقييمية الاخيرة في جويلية 2018 .وسجلت الجلسة بالخصوص وجود فائض في الميزانية قدر بنحو 52 الف دينار .