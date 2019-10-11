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الاتحاد المنستيري/ جلسة عامة تقييمية لموسم 2019/2018 : ميزانية النادي تسجل عجزا يتجاوز 500 الف دينار

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - عقدت الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري مساء امس الخميس جلستها العامة التقييمية للموسم الماضي 2019/2018 .
وحسب امين مال الجمعية عمر الغمراسي فقد بلغت المداخيل الجملية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري نحو 3 مليون و 500 الف دينار في حين بلغت المصاريف حوالي 4 مليون و100 الف دينار . وبالتالي سجلت ميزانية الفريق عجزا ماليا يقدر بنحو 575 ألف دينار .
وكانت هيئة الاتحاد المنستيري قد عقدت جلستها العامة العادية التقييمية الاخيرة في جويلية 2018 .
وسجلت الجلسة بالخصوص وجود فائض في الميزانية قدر بنحو 52 الف دينار .


  
  
     
  
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