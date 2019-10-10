المنستير: تواصل الحملة الانتخابية الرئاسية للمترشحين نبيل القروي وقيس سعيد

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - تتواصل، في الدائرة الانتخابية بالمنستير، الحملة الانتخابية الرئاسية للدور الثاني للمترشح، لنبيل القروي، إذ تم، اليوم الخميس، تلصيق اليوم المعلقات والبيان الانتخابي في عدد من الاماكن المخصصة لذلك، وفق ما أفاد به (وات)، محمّد السخيري المنسق الجهوي للحملة.
كما تواصلت، مساء اليوم الخميس، بقصر هلال، الحملة الانتخابية الرئاسية للمترشح للدور الثاني، قيس سعيد، وذلك عبر توزيع البيان الانتخابي، وفق ما أفاد به (وات) صابر البنبلي المنسق الجهوي للحملة الانتخابية.
يذكر أن ملاحظين من الاتحاد الأوروبي التقوا المنسق الجهوي لحملة قيس سعيد بمقر الحملة في قصر هلال وذلك قبل الشروع في عملية توزيع البيان الانتخابي لهذا المترشح بالمدينة.
كما تواصلت، مساء اليوم الخميس، بقصر هلال، الحملة الانتخابية الرئاسية للمترشح للدور الثاني، قيس سعيد، وذلك عبر توزيع البيان الانتخابي، وفق ما أفاد به (وات) صابر البنبلي المنسق الجهوي للحملة الانتخابية.
يذكر أن ملاحظين من الاتحاد الأوروبي التقوا المنسق الجهوي لحملة قيس سعيد بمقر الحملة في قصر هلال وذلك قبل الشروع في عملية توزيع البيان الانتخابي لهذا المترشح بالمدينة.
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Par:sarramba (Tunisia )
Sur: آري بن ميناشي والحوار المصادر