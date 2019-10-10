الهايكا تسلّط خطية مالية ب10 آلاف دينار على قناة الحوار التونسي ''من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي''

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي"، قدرها 10 آلاف دينار، "من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي".
وجاء في بلاغ للهايكا أصدرته اليوم الخميس، أن مجلس الهيئة اتخاذ هذا القرار "بعد الإطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة بخصوص حلقة برنامج "تونس اليوم" التي تم بثها على قناة "الحوار التونسي" بتاريخ 5 أكتوبر 2019 على الساعة العاشرة و45 دق مساء والذي تم في إطارها عرض تقرير صحفي واكب فعاليات اختتام الحملة الانتخابية التشريعية لكل من حركة النهضة بالقصرين وحزب البديل التونسي بالقصرين وقائمة الودّ المستقلة بسوسة.
كما تم خلال الحلقة عرض تقرير بعنوان "دقيقة سبور" تمت فيه تغطية الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي بحضور رضا شرف الدين، المرشح للإنتخابات التشريعية عن حزب قلب تونس بسوسة، ثم تطرق الضيوف القارّون بالبرنامج في نقاشهم إلى تقييم الحملة الإنتخابية التشريعية، من خلال ذكر عديد الأطراف السياسية".
يُذكر أن الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء ينصّ على أنه:" تحجّر جميع اشكال الدعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي".
وجاء في بلاغ للهايكا أصدرته اليوم الخميس، أن مجلس الهيئة اتخاذ هذا القرار "بعد الإطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة بخصوص حلقة برنامج "تونس اليوم" التي تم بثها على قناة "الحوار التونسي" بتاريخ 5 أكتوبر 2019 على الساعة العاشرة و45 دق مساء والذي تم في إطارها عرض تقرير صحفي واكب فعاليات اختتام الحملة الانتخابية التشريعية لكل من حركة النهضة بالقصرين وحزب البديل التونسي بالقصرين وقائمة الودّ المستقلة بسوسة.
كما تم خلال الحلقة عرض تقرير بعنوان "دقيقة سبور" تمت فيه تغطية الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي بحضور رضا شرف الدين، المرشح للإنتخابات التشريعية عن حزب قلب تونس بسوسة، ثم تطرق الضيوف القارّون بالبرنامج في نقاشهم إلى تقييم الحملة الإنتخابية التشريعية، من خلال ذكر عديد الأطراف السياسية".
يُذكر أن الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء ينصّ على أنه:" تحجّر جميع اشكال الدعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي".
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Par:hindir ( )
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