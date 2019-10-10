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نبيل بزيوش مديرا عاما للديوان الوطني التونسي للسياحة خلفا للسيدة آمال حشاني

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - أعلنت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، الخميس، في بلاغ لها، أنه تقرر تعيين نبيل بزيوش مديرا عاما للديوان الوطني التونسي للسياحة خلفا للسيدة آمال حشاني.
وبهذه المناسبة، أشرف وزير السياحة والصناعات التقليديةروني الطرابلسي ، مساء اليوم، على مراسم تنصيب نبيل بزيوش وتسليم وتسلم المهام.
وقد شغل نبيل بزيوش، قبل تعيينه في منصبه الجديد، خطة مستشار أول، برئاسة الجمهورية، مكلفا بالملفات الاقتصادية برتبة كاتب دولة.


كما تقلد قبل ذلك منصب رئيس ديوان بوزارة السياحة والصناعات التقليدية لمدة 4 سنوات وكذلك شغل منصب رئيس مدير عام شركة تنمية سياحة القولف إضافة إلى تولي منصب مدير عام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة السياحة من 2004 إلى 2011 ومناصب أخرى بعدة وزارات أخرى على غرار المالية والفلاحة والشباب والرياضة.

و نبيل بزيوش هو متفقد مركزي بوزارة المالية متحصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى شهادة المرحلة الثالثة للتعليم العالي اختصاص مالية عمومية من المعهد الأعلى للاقتصاد الجمركي والجبائي التونسي الجزائري.
وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

  
  
     
  
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