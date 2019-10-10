صالح الماجري يوقع رسميا عقد انتقاله لفريق ريال مدريد الاسباني

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - وقع صالح الماجري اللاعب الدولي التونسي لكرة السلة اليوم الخميس رسميا على عقد انتقاله الى فريق ريال مدريد الإسباني لمدة موسم واحد وذلك بعد ان اجتاز الاختبارات الطبية والبدنبة بنجاح .
وكانت الجامعة التونسية لكرة السلة قد كشفت يوم 5 اكتوبر الجاري على موقعها الرسمي ان الماجري " سيتحول خلال الأيام القليلة القادمة إلى مدريد لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه الى فريق ريال مدريد مواصلا بذلك تشريف كرة السلة التونسية على الصعيد العالمي ".
وسبق لصالح الماجري (33 سنة) تقمص زي نادي العاصمة الإسبانية بين 2013 و 2015 وساهم في تتويج الفريق بعدة ألقاب قبل أن ينتقل الى دوري كرة السلة للمحترفين الأمريكي NBA .
وكان دالاس مافريكس كشف في جويلية 2018 عن تجديد عقد لاعبه الدولي التونسي لموسم اضافي.
وجاء على موقع النادي في تدوينة انذاك " وقع صالح الماجري على عقد جديد يمتد لموسم اضافي واحد على الاقل بقيمة مالية قدرها 1 فاصل 6 مليون دولار".
وتكون صالح الماجري صلب فريق النجم الرياضي الساحلي (2010/2006) قبل ان ينتقل الى فريق انتوارب البلجيكي (2012/2010) ثم تحول الى ريال مدريد الاسباني الذي لعب له من 2013 الى 2015 .
وفي 30 جويلية 2015 كان اول لاعب من شمال افريقيا ينضم لدوري كرة السلة الامريكي للمحترفين ضمن فريق دالاس مافريكس.
وكانت الجامعة التونسية لكرة السلة قد كشفت يوم 5 اكتوبر الجاري على موقعها الرسمي ان الماجري " سيتحول خلال الأيام القليلة القادمة إلى مدريد لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه الى فريق ريال مدريد مواصلا بذلك تشريف كرة السلة التونسية على الصعيد العالمي ".
وسبق لصالح الماجري (33 سنة) تقمص زي نادي العاصمة الإسبانية بين 2013 و 2015 وساهم في تتويج الفريق بعدة ألقاب قبل أن ينتقل الى دوري كرة السلة للمحترفين الأمريكي NBA .
وكان دالاس مافريكس كشف في جويلية 2018 عن تجديد عقد لاعبه الدولي التونسي لموسم اضافي.
وجاء على موقع النادي في تدوينة انذاك " وقع صالح الماجري على عقد جديد يمتد لموسم اضافي واحد على الاقل بقيمة مالية قدرها 1 فاصل 6 مليون دولار".
وتكون صالح الماجري صلب فريق النجم الرياضي الساحلي (2010/2006) قبل ان ينتقل الى فريق انتوارب البلجيكي (2012/2010) ثم تحول الى ريال مدريد الاسباني الذي لعب له من 2013 الى 2015 .
وفي 30 جويلية 2015 كان اول لاعب من شمال افريقيا ينضم لدوري كرة السلة الامريكي للمحترفين ضمن فريق دالاس مافريكس.
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Par:HerdMentalityFood (France )
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