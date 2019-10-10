القصرين: أعوان إدارة السكة الحديدية يضربون عن العمل للمطالبة بإرجاع قطاع نقل البضائع وقطاع نقل المسافرين وتحسين ظروف عملهم

Jeudi 10 Octobre 2019



وات

- نفذ أعوان وعملة إدارة السكة الحديدية بالقصرين، اليوم الخميس، إضرابا حضوريا عن العمل بيوم واحد تخللته وقفة إحتجاجية أمام مقر عملهم، وذلك إحتجاجا على توقف قطار نقل البضائع (مواد بناء) بالجهة منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، وعدم تعيين رئيس دائرة لإدارتهم، وتمكينهم من سيارة إدارية، وتحسين ظروف عملهم، وتهيئة إدارتهم المتداعية للسقوط، وإرجاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشراب المنقطع عنها منذ مدة، وفق كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان السكة الحديدية بالولاية الأسعد حقي.ووجه حقي في تصريح ل(وات) نداء إلى المصالح المعنية بالإدارة العامة للسكة الحديدية لإرجاع الخط عدد 6 الرابط بين القلعة الخصبة والقصرين والخط رقم 15 الرابط بين مدينتي القصرين والماجل بلعباس والخط رقم 11 الرابط بين القصرين وسبيطلة، حتى يتمكنوا من إستئناف عملهم وتزويد الجهة بمواد البناء لاسيما الإسمنت الذي سجلت فيه مختلف مناطق الولاية خلال هذه الفترة نقصا كبيرا مقابل إرتفاعا في سعره وفق قوله.كما طالب بالتسريع في إنجاز مشروع تجديد خط السكة الحديدية الرابط بين تونس - القصرين وخط القصرين - سوسة الخاصين بنقل المسافرين والمبرمجين منذ سنة 2013، وهدد المضربون بالتصعيد في تحركهم الإحتجاجي في صورة عدم الإستجابة إلى مطالبهم المذكورة.