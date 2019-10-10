الطبوبي: المنظمة الشغيلة تنحني لإرادة الصندوق ... ولا يمكن لها أن تسلم البلاد لكل من هب ودب

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، أن المنظمة الشغيلة تنحني أمام إرادة الصندوق، وأنه لايمكن لها تسليم البلاد لكل من هب ودب.
وقال في كلمة ألقاها اليوم أمام منظوري الجامعة العامة للفلاحة " لا يمكن أن نسلم البلاد لكل من هب ودب حتى يفعل فيها ما يشاء .. سنتعامل بقراءة نقدية مع كل ائتلاف حكومي وسنبقى العين الساهرة على تونس.. وليس لنا خيار سوى التعايش مهما كان الاختلاف وهي ظاهرة صحية" مشددا على أنه "على الذي يريد أن يحكم البلاد أن يستوعب ويدرس تاريخها جيدا".وأردف " لسنا من الذين يتكلمون في الخفاء ولسنا ضد أحد.. نحن ضد الناس الذين لا يفهمون الدولة ومكانتها والذين يريدون تغيير المجتمع .. وضد الناس الذين يكفرون الناس ويدعون إلى الكراهية والبغضاء".وتابع "نحن هنا.. سنكون صمام امان في هذا البلاد من اجل سيادة الوطن واستقلالية قراره ..
لن نبخل على بلادنا بأية فكرة وبأية تضحيات"، مضيفا " يا شعب تونس البلاد أمانة عندنا وما تخافوش من شيء".
وقال في كلمة ألقاها اليوم أمام منظوري الجامعة العامة للفلاحة " لا يمكن أن نسلم البلاد لكل من هب ودب حتى يفعل فيها ما يشاء .. سنتعامل بقراءة نقدية مع كل ائتلاف حكومي وسنبقى العين الساهرة على تونس.. وليس لنا خيار سوى التعايش مهما كان الاختلاف وهي ظاهرة صحية" مشددا على أنه "على الذي يريد أن يحكم البلاد أن يستوعب ويدرس تاريخها جيدا".وأردف " لسنا من الذين يتكلمون في الخفاء ولسنا ضد أحد.. نحن ضد الناس الذين لا يفهمون الدولة ومكانتها والذين يريدون تغيير المجتمع .. وضد الناس الذين يكفرون الناس ويدعون إلى الكراهية والبغضاء".وتابع "نحن هنا.. سنكون صمام امان في هذا البلاد من اجل سيادة الوطن واستقلالية قراره ..
لن نبخل على بلادنا بأية فكرة وبأية تضحيات"، مضيفا " يا شعب تونس البلاد أمانة عندنا وما تخافوش من شيء".
6 de 6 commentaires pour l'article 190743
En continu
- 09:44 نبيل القروي.. يليق بكم..
- Hier 23:03 تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة بنزرت
- Hier 22:57 تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة باجة
- Hier 21:45 النتائج الخاصة بدائرتي تونس 1 وتونس2
- Hier 21:33 آلو .. الطاهري على الخطّ
- Hier 20:47 قيس سعيد.. خالي من الدسم...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:18
|17:52
|15:21
|12:13
|06:22
|04:56
|
26°
|26°
|% 44
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|26°-21
|26°-19
|29°-18
|30°-20
|32°-21
Follow @babnet_Tunisie
(202 090) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(184 543) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 158) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 921) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(116 172) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(109 772) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 80 990) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 76 776) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 75 493) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 129) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 129) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 699) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 091) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 585) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 016) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 55 963) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 529) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 53 471) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 360) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 854) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:ajanoub (France )
Sur: الطبوبي: المنظمة الشغيلة تنحني لإرادة الصندوق ... ولا يمكن لها أن تسلم البلاد لكل من هب ودب