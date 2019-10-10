Radio Babnet Tunisie On Air: Kenny G - Sister Rose  

الطبوبي: المنظمة الشغيلة تنحني لإرادة الصندوق ... ولا يمكن لها أن تسلم البلاد لكل من هب ودب

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، أن المنظمة الشغيلة تنحني أمام إرادة الصندوق، وأنه لايمكن لها تسليم البلاد لكل من هب ودب.

وقال في كلمة ألقاها اليوم أمام منظوري الجامعة العامة للفلاحة " لا يمكن أن نسلم البلاد لكل من هب ودب حتى يفعل فيها ما يشاء .. سنتعامل بقراءة نقدية مع كل ائتلاف حكومي وسنبقى العين الساهرة على تونس.. وليس لنا خيار سوى التعايش مهما كان الاختلاف وهي ظاهرة صحية" مشددا على أنه "على الذي يريد أن يحكم البلاد أن يستوعب ويدرس تاريخها جيدا".وأردف " لسنا من الذين يتكلمون في الخفاء ولسنا ضد أحد.. نحن ضد الناس الذين لا يفهمون الدولة ومكانتها والذين يريدون تغيير المجتمع .. وضد الناس الذين يكفرون الناس ويدعون إلى الكراهية والبغضاء".وتابع "نحن هنا.. سنكون صمام امان في هذا البلاد من اجل سيادة الوطن واستقلالية قراره ..
لن نبخل على بلادنا بأية فكرة وبأية تضحيات"، مضيفا " يا شعب تونس البلاد أمانة عندنا وما تخافوش من شيء".


  
  
     
  
cadre-70fae20b98b6dbe39ab80f2659aede4d-2019-10-10 14:36:36






6 de 6 commentaires pour l'article 190743

Ajanoub  (France)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 15h 37m |           
من انتم ...????

Manoura  (Tunisia)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 15h 26m |           
على اساس و ان الشعب قاصر و هو المتقدم عنه ...

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 15h 10m |           
يا سيد الطبوبي إما ان تنحني لإرادة الشعب يإما لا، لأن الذي هب ودب لك قد يكن هو من إرادة الشعب بمعنى انت في واد والشعب في واد

Karimyousef  (France)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 15h 05m |           
Après une journée d'intrigues et combines,conclue par un échec ,il cherche à sauver la face.on ne peut pas lui faire confiance.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 15h 02m |           
السؤال -هل أن الطبوبي حصل على تفويض من الشعب ونحن لا نعلم ؟ أم يستنسخ دور السيسي ؟

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 14h 53m |           
لا شبيهة البلاد ملك سيد الوالد
وشمادخلك
يا سي القصاص لست سياسي ولا منتخب من طرف الشعب لا تمثل الا نفسك أو المافيا بتاع اتحاد الخراب



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 10 أكتوبر 2019 | 11 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:18 17:52 15:21 12:13 06:22 04:56
26°
 26° % 44 :الرطــوبة
تونــس 21°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
26°-2126°-1929°-1830°-2032°-21
  • Avoirs en devises
    18159,2

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,13534 DT        1$ =2,85597 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1372,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570719621|190743 4038|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires