الطبوبي: المنظمة الشغيلة تنحني لإرادة الصندوق ... ولا يمكن لها أن تسلم البلاد لكل من هب ودب

Jeudi 10 Octobre 2019



وات

- أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، أن المنظمة الشغيلة تنحني أمام إرادة الصندوق، وأنه لايمكن لها تسليم البلاد لكل من هب ودب.وقال في كلمة ألقاها اليوم أمام منظوري الجامعة العامة للفلاحة " لا يمكن أن نسلم البلاد لكل من هب ودب حتى يفعل فيها ما يشاء .. سنتعامل بقراءة نقدية مع كل ائتلاف حكومي وسنبقى العين الساهرة على تونس.. وليس لنا خيار سوى التعايش مهما كان الاختلاف وهي ظاهرة صحية" مشددا على أنه "على الذي يريد أن يحكم البلاد أن يستوعب ويدرس تاريخها جيدا".وأردف " لسنا من الذين يتكلمون في الخفاء ولسنا ضد أحد.. نحن ضد الناس الذين لا يفهمون الدولة ومكانتها والذين يريدون تغيير المجتمع .. وضد الناس الذين يكفرون الناس ويدعون إلى الكراهية والبغضاء".وتابع "نحن هنا.. سنكون صمام امان في هذا البلاد من اجل سيادة الوطن واستقلالية قراره ..لن نبخل على بلادنا بأية فكرة وبأية تضحيات"، مضيفا " يا شعب تونس البلاد أمانة عندنا وما تخافوش من شيء".