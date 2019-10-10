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صفاقس :محكمة الناحية في قارب تقرر عدم الرجوع في الإذن على العريضة الصادر في جويلية 2019 القاضي بالتوقّف الفوري عن استعمال مصبّ ''القنّة'' لتجميع الفضلات

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - قرّرت محكمة الناحية في مدينة عقارب التابعة لولاية صفاقس اليوم الخميس، عدم الرجوع في الإذن على العريضة الصادر يوم 11 جويلية 2019 والقاضي بالتوقّف الفوري عن استعمال مصبّ "القنّة" لتجميع الفضلات الكائن في عقارب والتي جاءت بناء على شكوى تقدم به عدد من متساكني المنطقة المتضرّرين من المصبّ ومكونات المجتمع المدني، وذلك إثر رفضها اعتراض الديوان الوطني للتطهير شكلا باعتباره اتى خارج الاجال المحدّدة ورفض اعتراض الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أصلا، وفق ما افادت به المحامية فريدة بن عكاشة عن فريق الدفاع عن المتضررين صحفية (وات) بصفاقس.

وأوضحت بن عكاشة ان محكمة الناحية بعقارب قد اصدرت يوم 11 جويلية 2019 إذنا على عريضة يقضي بالتوقف الفوري عن استعمال مصب "القنة" لتجميع الفضلات نظرا للأخطار التي يمثّلها على صحة المواطنين وحقهم في التمتع ببيئة سليمة وذلك حسب الفصلين 213 و214 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وما ينصّ عليه الفصل 45 من الدستور.


وكانت القاضية بمحكمة الناحية بعقارب احلام قوبعة قد صرّحت سابقا لصحفية (وات) أنّ هذا الاذن قد تمّ التوجّه به أساسا الى وزارة الشؤون المحلية والبيئة وشركة المناولة "سيقور" والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير يلزمها بإزالة الفضلات التي تم تجميعها بمصب "القنة" وذلك في غضون ستة اشهر من تاريخ أصدار هذا الاذن أي يوم 11 جويلية ، مشيرة الى أن قرار المحكمة جاء على إثر شكوى رفعها عدد من متساكني منطقة عقارب ومكونات المجتمع المدني" .


  
  
     
  
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