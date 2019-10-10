بطولة افريقيا للاعبين المحليين - استعدادا لمباراة الاياب مع ليبيا - 23 لاعبا في الموعد

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - وجه الطار الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم الدعوة ل23 لاعبا للمشاركة في لقاء الاياب مع المنتخب الليبي في اطار تصفيات امم افريقيا للاعبين المحليين والمقرر يوم 20 اكتوبر الجاري بمدينة طنجة المغربية.
وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز المنتخب التونسي 1-0.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين:
معز بن شريفية (الترجي الرياضي) - ايمن دحمان (النادي الصفاقسي) - عاطف الدخيلي (النادي الافريقي) - غازي عبد الرزاق (اتحاد بن قردان) - هاني عمامو (النادي الصفاقسي)- مالك بعيو (النجم الساحلي) - انيس البدري (الترجي الرياضي)- صدام بن عزيزة (النجم الساحلي)- فادي بن شوق (الترجي الرياضي)- محمد علي بن رمضان (الترجي الرياضي) - مرتضى بن وناس (النجم الساحلي) - فراس بلعربي (النجم الساحلي)- زياد بوغطاس (النجم الساحلي)- ياسين الشماخي (النادي الافريقي)- ماهر الحناشي (النجم الساحلي) - فخرالدين الجزيري (النادي الافريقي)- حمزة الجلاصي (النادي الصفاقسي)- الياس الجلاصي (الاتحاد المنستيري) - وجدي كشريدة (النجم الساحلي)- طه ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي) - حمزة المثلوثي (النادي الصفاقسي)- وجدي الساحلي (النادي الافريقي) - حبيب الوسلاتي (النادي الصفاقسي).
وسينطلق التربص الخاص بهذه المباراة يوم 14 اكتوبر الجاري.
وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز المنتخب التونسي 1-0.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين:
معز بن شريفية (الترجي الرياضي) - ايمن دحمان (النادي الصفاقسي) - عاطف الدخيلي (النادي الافريقي) - غازي عبد الرزاق (اتحاد بن قردان) - هاني عمامو (النادي الصفاقسي)- مالك بعيو (النجم الساحلي) - انيس البدري (الترجي الرياضي)- صدام بن عزيزة (النجم الساحلي)- فادي بن شوق (الترجي الرياضي)- محمد علي بن رمضان (الترجي الرياضي) - مرتضى بن وناس (النجم الساحلي) - فراس بلعربي (النجم الساحلي)- زياد بوغطاس (النجم الساحلي)- ياسين الشماخي (النادي الافريقي)- ماهر الحناشي (النجم الساحلي) - فخرالدين الجزيري (النادي الافريقي)- حمزة الجلاصي (النادي الصفاقسي)- الياس الجلاصي (الاتحاد المنستيري) - وجدي كشريدة (النجم الساحلي)- طه ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي) - حمزة المثلوثي (النادي الصفاقسي)- وجدي الساحلي (النادي الافريقي) - حبيب الوسلاتي (النادي الصفاقسي).
وسينطلق التربص الخاص بهذه المباراة يوم 14 اكتوبر الجاري.
En continu
- 09:44 نبيل القروي.. يليق بكم..
- Hier 23:03 تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة بنزرت
- Hier 22:57 تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة باجة
- Hier 21:45 النتائج الخاصة بدائرتي تونس 1 وتونس2
- Hier 21:33 آلو .. الطاهري على الخطّ
- Hier 20:47 قيس سعيد.. خالي من الدسم...
- Hier 19:21 قيس سعيد ... بالديمقراطية سيمرّ ..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:18
|17:52
|15:21
|12:13
|06:22
|04:56
|
26°
|27°
|% 57
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|27°-21
|26°-19
|29°-18
|30°-20
|32°-21
Follow @babnet_Tunisie
(202 059) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(184 295) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 149) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 888) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(111 167) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(109 630) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 80 675) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 76 532) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 75 467) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 106) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 017) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 672) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 082) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 524) خطير جدا.. C'est très grave
( 55 976) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 55 925) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 487) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 53 458) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 330) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 851) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:mnasser57 (Austria )
Sur: عمار عمروسية بعد فشله في التشريعية : كنّا ضحيّة تلاعب بالنتائج وسنعمل على اسقاط البرلمان