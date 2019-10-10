بطولة افريقيا للاعبين المحليين - استعدادا لمباراة الاياب مع ليبيا - 23 لاعبا في الموعد

Jeudi 10 Octobre 2019



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- وجه الطار الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم الدعوة ل23 لاعبا للمشاركة في لقاء الاياب مع المنتخب الليبي في اطار تصفيات امم افريقيا للاعبين المحليين والمقرر يوم 20 اكتوبر الجاري بمدينة طنجة المغربية.وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز المنتخب التونسي 1-0.معز بن شريفية (الترجي الرياضي) - ايمن دحمان (النادي الصفاقسي) - عاطف الدخيلي (النادي الافريقي) - غازي عبد الرزاق (اتحاد بن قردان) - هاني عمامو (النادي الصفاقسي)- مالك بعيو (النجم الساحلي) - انيس البدري (الترجي الرياضي)- صدام بن عزيزة (النجم الساحلي)- فادي بن شوق (الترجي الرياضي)- محمد علي بن رمضان (الترجي الرياضي) - مرتضى بن وناس (النجم الساحلي) - فراس بلعربي (النجم الساحلي)- زياد بوغطاس (النجم الساحلي)- ياسين الشماخي (النادي الافريقي)- ماهر الحناشي (النجم الساحلي) - فخرالدين الجزيري (النادي الافريقي)- حمزة الجلاصي (النادي الصفاقسي)- الياس الجلاصي (الاتحاد المنستيري) - وجدي كشريدة (النجم الساحلي)- طه ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي) - حمزة المثلوثي (النادي الصفاقسي)- وجدي الساحلي (النادي الافريقي) - حبيب الوسلاتي (النادي الصفاقسي).وسينطلق التربص الخاص بهذه المباراة يوم 14 اكتوبر الجاري.