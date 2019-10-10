صفاقس: أعوان البلديات يدخلون في إضراب بيومين على خلفية مطالب مهنية

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - دخل أعوان وموظفو كل البلديات بجهة صفاقس اليوم الخميس بدعوة من نقابتهم الأساسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في إضراب عن العمل بيومين على خلفية مطالب مهنية في مقدمتها "القطع التدريجي مع التشغيل بالمناولة والمصادقة على القانون الأساسي للقطاع" وفق تعبير الكاتب العام للفرع الجامعي للبلديات بصفاقس النوري بن حسن.
وقد شمل الإضراب مختلف الخدمات البلدية المسداة ولا سيما في مجالي رفع الفضلات وخدمات الحالة المدنية مع بعض الاستثناءات مثل تسجيل الوفايات ونقل الموتى والطب البيطري وفرق مجابهة الكوارث، وذلك بالدوائر السبع لبلدية صفاقس الكبرى وهي دائرة المدينة ودائرة الربض ودائرة مركز شاكر ودائرة البستان ودائرة سيدي منصور ودائرة حي الحبيب ودائرة صفاقس الشمالية وبباقي بلديات الولاية.
وقال الكاتب العام للفرع الجامعي للبلديات بصفاقس النوري في تصريح ل(وات) إنه تم إصدار برقية إضراب بتاريخ 11 سبتمبر 2019 بعد سلسلة جلسات بمقر الولاية مع رؤساء البلديات بجهة صفاقس التي لم تفض إلى نتائج ولم يبد فيها الطرف الإداري الجدية المطلوبة، بحسب تعبيره، قبل أن يتم تأجيل الإضراب المقرر في مرحلة أولى يومي 24 و25 سبتمبر والاحتكام إلى جلسة صلحية ثانية بتاريخ 8 أكتوبر لكن دون جدوى، بحسب تعبيره.
وأوضح أن الدافع للاضراب هو ما وصل إليه العامل البلدي من وضعية سيئة للغاية جراء تواصل العمل بنظام المناولة الذي يكرس التشغيل الهش لعامل النظافة الذي يتقاضى بين 11 و12 دينارا في اليوم وجرّاء "تهميش القطاع والتغاضي عن الترقيات الاستثنائية وغيرها من الحقوق الأساسية للعامل البلدي".
وأعرب بن حسن عن استعداد النقابيين للحوار مع المجالس البلدية لإيجاد حلول جدية للخروج من الأزمة بعيدا عن المغالطات وتشويه النقابيين، بحسب تعبيره.
وقد شمل الإضراب مختلف الخدمات البلدية المسداة ولا سيما في مجالي رفع الفضلات وخدمات الحالة المدنية مع بعض الاستثناءات مثل تسجيل الوفايات ونقل الموتى والطب البيطري وفرق مجابهة الكوارث، وذلك بالدوائر السبع لبلدية صفاقس الكبرى وهي دائرة المدينة ودائرة الربض ودائرة مركز شاكر ودائرة البستان ودائرة سيدي منصور ودائرة حي الحبيب ودائرة صفاقس الشمالية وبباقي بلديات الولاية.
وقال الكاتب العام للفرع الجامعي للبلديات بصفاقس النوري في تصريح ل(وات) إنه تم إصدار برقية إضراب بتاريخ 11 سبتمبر 2019 بعد سلسلة جلسات بمقر الولاية مع رؤساء البلديات بجهة صفاقس التي لم تفض إلى نتائج ولم يبد فيها الطرف الإداري الجدية المطلوبة، بحسب تعبيره، قبل أن يتم تأجيل الإضراب المقرر في مرحلة أولى يومي 24 و25 سبتمبر والاحتكام إلى جلسة صلحية ثانية بتاريخ 8 أكتوبر لكن دون جدوى، بحسب تعبيره.
وأوضح أن الدافع للاضراب هو ما وصل إليه العامل البلدي من وضعية سيئة للغاية جراء تواصل العمل بنظام المناولة الذي يكرس التشغيل الهش لعامل النظافة الذي يتقاضى بين 11 و12 دينارا في اليوم وجرّاء "تهميش القطاع والتغاضي عن الترقيات الاستثنائية وغيرها من الحقوق الأساسية للعامل البلدي".
وأعرب بن حسن عن استعداد النقابيين للحوار مع المجالس البلدية لإيجاد حلول جدية للخروج من الأزمة بعيدا عن المغالطات وتشويه النقابيين، بحسب تعبيره.
En continu
- 09:44 نبيل القروي.. يليق بكم..
- Hier 23:03 تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة بنزرت
- Hier 22:57 تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة باجة
- Hier 21:45 النتائج الخاصة بدائرتي تونس 1 وتونس2
- Hier 21:33 آلو .. الطاهري على الخطّ
- Hier 20:47 قيس سعيد.. خالي من الدسم...
- Hier 19:21 قيس سعيد ... بالديمقراطية سيمرّ ..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:18
|17:52
|15:21
|12:13
|06:22
|04:56
|
26°
|27°
|% 57
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|27°-21
|26°-19
|29°-18
|30°-20
|32°-21
Follow @babnet_Tunisie
(202 059) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(184 295) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 149) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 888) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(111 167) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(109 630) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 80 675) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 76 532) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 75 467) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 106) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 017) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 672) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 082) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 524) خطير جدا.. C'est très grave
( 55 976) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 55 925) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 487) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 53 458) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 330) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 851) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:mnasser57 (Austria )
Sur: عمار عمروسية بعد فشله في التشريعية : كنّا ضحيّة تلاعب بالنتائج وسنعمل على اسقاط البرلمان