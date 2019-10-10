الانتخابات الرئاسية 2019: السيرة الذاتية للمترشح للدور الثاني نبيل القروي

Jeudi 10 Octobre 2019



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- ولد نبيل القروي المترشّح للدور الثاني للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها عن حزب "قلب تونس" في 1 أوت 1963 ببنزرت وهو من المختصين في مجال الإشهار والإعلام السمعي البصري.تحصل نبيل القروي على المرتبة الثانية في الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بإحرازه على 525 ألفا و517 صوتا أي ما يعادل 15.6 بالمائة من أصوات الناخبين.تابع القروي دراسته الجامعية بمعهد التجارة بمرسيليا وتخصّص في التجارة وتقنيات البيع بالمؤسسات المتعددة الجنسيات ثم التحق بالمجموعة العالمية "كنال بلوس" في خطة مدير تجاري لمدّة سنتين.في سنة 2002 أسّس نبيل القروي صحبة شقيقه غازي القروي مجموعة دولية مستقلة للإعلام والإشهار "قروي أند قروي" وانشأ مكاتب لها في كل من المغرب، الجزائر العاصمة، الرياض، الخرطوم، نواكشوط والعاصمة الليبية طرابلس.في 16 مارس 2007ّ أطلق القروي قناة نسمة عبر القمر الاصطناعي وتولى إدارة مجموعة نسمة سنة 2009.سنة 2013 بعث القروي جمعية "ناس الخير" التي تغيّرت تسميتها إلى جمعية "خليل تونس" سنة 2016 إثر وفاة ابنه خليل وتمثّل نشاطها في "مساعدة الفئات المعوزة"، ويتم بثّ مادة إعلامية يومية متعلقة بهذه الأنشطة على قناة نسمة.وقد قامت قوة أمنية تولت يوم 25 أفريل 2019 تنفيذ قرار صادر عن الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري يقضي بحجز التجهيزات التقنية للبث التابعة لقناة نسمة على خلفية استمرارها في البث دون إجازة.نبيل القروي هو من مؤسسي حزب حركة نداء تونس سنة 2012 واستقال منه سنة 2017 ليؤسس في جوان 2019 حزب "قلب تونس".وقد تمّ إيقاف القروي يوم 23 أوت 2019 على خلفيّة قضيّة رفعتها ضدّه منظّمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة تهرب ضريبي وتبييض أموال.كما اذنت محكمة التعقيب عشيّة امس الاربعاء، بالإفراج عن نبيل القروي بعد قبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة بعد ان رفض مطلب الافراج عنه في ثلاث مناسبات .ونبيل القروي متزوّج وأب لثلاثة أطفال.