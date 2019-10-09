رئاسيات 2019: النهضة تؤكد مجددا دعمها للمترشح قيس سعيد

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - أكدت حركة النهضة في بيان لها مساء اليوم الاربعاء، "ثبات موقفها في دعم المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، قيس سعّيد، ودعوتها انصارها للتصويت القوي له ".
وأضافت الحركة ان اطلاق سراح المترشح الثاني للاستحقاق الرئاسي، نبيل القروي، تماما مثل ايقافه "شأن قضائي لا دخل للحركة فيه"، وفق نص البيان.
وجاء في بيان النهضة ايضا ان موقفها يأتي "اثر القرار القضائي الصادر مساء اليوم عن محكمة التعقيب والقاضي باطلاق سراح المترشح القروي وما صاحبه من اشاعات كاذبة حول موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية".
وكانت محكمة التعقيب أذنت عشيّة اليوم الاربعاء، بالإفراج عن نبيل القروي بعد قبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الإتهام دون إحالة.
وتمّ في حدود السابعة من مساء اليوم ، الإفراج عن القروي، رئيس حزب "قلب تونس"، المترشّح للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والموقوف منذ 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقتي الإيداع على خلفية شبهة تهرب ضريبي وتبييض أموال.
وسيجري الدور الثاني من الرئاسيات الأحد المقبل في تونس و ايام 11 و12 و 13 في الخارج.
وأضافت الحركة ان اطلاق سراح المترشح الثاني للاستحقاق الرئاسي، نبيل القروي، تماما مثل ايقافه "شأن قضائي لا دخل للحركة فيه"، وفق نص البيان.
وجاء في بيان النهضة ايضا ان موقفها يأتي "اثر القرار القضائي الصادر مساء اليوم عن محكمة التعقيب والقاضي باطلاق سراح المترشح القروي وما صاحبه من اشاعات كاذبة حول موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية".
وكانت محكمة التعقيب أذنت عشيّة اليوم الاربعاء، بالإفراج عن نبيل القروي بعد قبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الإتهام دون إحالة.
وتمّ في حدود السابعة من مساء اليوم ، الإفراج عن القروي، رئيس حزب "قلب تونس"، المترشّح للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والموقوف منذ 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقتي الإيداع على خلفية شبهة تهرب ضريبي وتبييض أموال.
وسيجري الدور الثاني من الرئاسيات الأحد المقبل في تونس و ايام 11 و12 و 13 في الخارج.
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Par:raisonnable (United Kingdom )
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