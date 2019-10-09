تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة بنزرت

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - في ما يلي النتائج الأولية المتعلّقة بالإنتخابات التشريعية بدائرة بنزرت والتي أعلنت عنها مساء اليوم الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، خلال ندوة صحفية عقدتها بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة:
عدد الأصوات المصرّح بها 132813
عدد الأوراق الملغاة 2550
عدد الأوراق البيضاء 1551
إسم القائمة / عدد الأصوات / عدد المقاعد / إسم الفائز بالمقعد
/ قائمة قلب تونس: 32938 / 2 غازي القروي / ابتهاج بن هلال
/ قائمة حركة النهضة: 25283 / 2 سمير ديلو / امنة بن حميد
/ قائمة ائتلاف الكرامة: 9567 / 1 أحمد موحه
/ قائمة التيار الديمقراطي: 7722 / 1 فرحات الراجحي
/ قائمة الحزب الدستوري الحر 6156 / 1 علي طيّاش
/ قائمة حركة تحيا تونس 4998 / 1 المهدي بن غربية
/ قائمة عيش تونسي 4670 / 1 ألفة التراس
عدد الأصوات المصرّح بها 132813
عدد الأوراق الملغاة 2550
عدد الأوراق البيضاء 1551
إسم القائمة / عدد الأصوات / عدد المقاعد / إسم الفائز بالمقعد
/ قائمة قلب تونس: 32938 / 2 غازي القروي / ابتهاج بن هلال
/ قائمة حركة النهضة: 25283 / 2 سمير ديلو / امنة بن حميد
/ قائمة ائتلاف الكرامة: 9567 / 1 أحمد موحه
/ قائمة التيار الديمقراطي: 7722 / 1 فرحات الراجحي
/ قائمة الحزب الدستوري الحر 6156 / 1 علي طيّاش
/ قائمة حركة تحيا تونس 4998 / 1 المهدي بن غربية
/ قائمة عيش تونسي 4670 / 1 ألفة التراس
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Par:daghbaji ( )
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