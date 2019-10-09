Radio Babnet Tunisie On Air: Kenny G - Sister Rose  

تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة بنزرت

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - في ما يلي النتائج الأولية المتعلّقة بالإنتخابات التشريعية بدائرة بنزرت والتي أعلنت عنها مساء اليوم الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، خلال ندوة صحفية عقدتها بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة:

عدد الأصوات المصرّح بها 132813


عدد الأوراق الملغاة 2550

عدد الأوراق البيضاء 1551

إسم القائمة / عدد الأصوات / عدد المقاعد / إسم الفائز بالمقعد

/ قائمة قلب تونس: 32938 / 2 غازي القروي / ابتهاج بن هلال

/ قائمة حركة النهضة: 25283 / 2 سمير ديلو / امنة بن حميد

/ قائمة ائتلاف الكرامة: 9567 / 1 أحمد موحه

/ قائمة التيار الديمقراطي: 7722 / 1 فرحات الراجحي

/ قائمة الحزب الدستوري الحر 6156 / 1 علي طيّاش

/ قائمة حركة تحيا تونس 4998 / 1 المهدي بن غربية

/ قائمة عيش تونسي 4670 / 1 ألفة التراس

  
  
     
  
cadre-f84b81f3324966267b7bcfce139ec35d-2019-10-09 23:03:46






0 de 0 commentaires pour l'article 190709



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 | 10 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:54 15:22 12:14 06:21 04:55
21°
 21° % 88 :الرطــوبة
تونــس 20°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
21°-2026°-1925°-1927°-1831°-20
  • Avoirs en devises
    18159,2

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,13534 DT        1$ =2,85597 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1372,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570659464|190709 206|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires