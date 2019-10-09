تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة بنزرت

Mercredi 09 Octobre 2019



وات

- في ما يلي النتائج الأولية المتعلّقة بالإنتخابات التشريعية بدائرة بنزرت والتي أعلنت عنها مساء اليوم الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، خلال ندوة صحفية عقدتها بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة:عدد الأصوات المصرّح بها 132813عدد الأوراق الملغاة 2550عدد الأوراق البيضاء 1551إسم القائمة / عدد الأصوات / عدد المقاعد / إسم الفائز بالمقعد/ قائمة قلب تونس: 32938 / 2 غازي القروي / ابتهاج بن هلال/ قائمة حركة النهضة: 25283 / 2 سمير ديلو / امنة بن حميد/ قائمة ائتلاف الكرامة: 9567 / 1 أحمد موحه/ قائمة التيار الديمقراطي: 7722 / 1 فرحات الراجحي/ قائمة الحزب الدستوري الحر 6156 / 1 علي طيّاش/ قائمة حركة تحيا تونس 4998 / 1 المهدي بن غربية/ قائمة عيش تونسي 4670 / 1 ألفة التراس