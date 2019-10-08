مباراة تونس/الكامرون الودية : الإصابة تمنع محمد دراقر من مواصلة التربص وديلان برون سيلتحق بالمجموعة

Mardi 08 Octobre 2019
وات - افادت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على فايسبوك ان " الوضع الصحي للاعب محمد دراغر يتطلب عشرة أيام من الراحة وعليه فقد قرر الاطار الطبي والفني للمنتخب التونسي لكرة القدم الإذن له بالعودة إلى ناديه لتلقي العلاج اللازم .. وسيغيب بالتالي عن المباراة الودية امام الكامرون مساء السبت المقبل (س 18) .
ومن جهة أخرى سيلتحق اليوم الثلاثاء اللاعب ديلان برون بزملائه في مقر التربص بعد أن أكدت الفحوصات سلامته وان إصابته لن تحول دون المشاركة في الاستعدادات مع رفاقه للقاء الكاميرون .
وافادت الجامعة ايضا ان " اللاعب مارك اللمطي اجرى مساء امس عملية جراحية على الحنجرة كللت بالنجاح .. وكلفت طبيب المنتخب بزيارته في ألمانيا خلال أسبوعين بعد الإنتهاء من الإلتزامات مع المنتخب " .
ويشار الى ان عددا من لاعبي المنتخب الوطني الذي يستعد للقاء الودي امام نظيره الكاميروني يوم السبت المقبل بقوا مساء امس الاثنين باذن من الإطار الفني وبالتنسيق مع طبيب المنتخب بمقر الإقامة للقيام بتمارين خصوصية تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي لأنهم خاضوا مباريات مع فرقهم نهاية الاسبوع واللاعبون هم فاروق بن مصطفى، نعيم السليتي، حمدي النقاز، حمزة رفيعة، يونس لعيوني، فراس شواط وسيف الدين الخاوي.
وانطلقت التدريبات التى جرت بالملعب الاولمبي بالمنزه بعد ظهر الاثنين بمشاركة 18 لاعبا في انتظار التحاق كل من الياس السخيري وادم باللامين الذي دعي لتعويض مارك اللمطي .
و تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاثة مجموعات الأولى ضمت الحراس الثلاثة معز بن شريفية ، ايمن دحمان وعاطف الدخيلي اللذين خضعوا إلى تمارين خصوصية رفقة مدرب الحراس والمجموعة الثانية ضمت كل من ايمن عبد النور، ايمن بن محمد، ياسين مرياح، عادل بالطيب، اسامة الحدادي وعلي معلول اللذين أجروا حصة لإزالة الإرهاق تحت إشراف المعد البدني وأخصائي العلاج الطبيعي.
اما المجموعة الثالثة والمتألفة من مالك بعيو، وجدي كشريدة، غيلان الشعلالي، طه ياسين الخنيسي،الفرجاني ساسي، بسام الصرارفي، يوسف المساكني ومرتضى بن وناس فقد أجروا رفقة الإطار الفني حصة تدريبية تركز فيها العمل على التدريبات القصيرة والسريعة و افتكاك الكرة و تواصلت الحصة قرابة الساعة .
وستنطلق حصة اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة والربع بالملعب الاولمبي بالمنزه ومن المنتظر أن تشهد مشاركة كافة اللاعبين .
وسيدير المباراة طاقما تحكيميا جزائريا بقيادة نبيل بوخالفة .
ومن جهة أخرى سيلتحق اليوم الثلاثاء اللاعب ديلان برون بزملائه في مقر التربص بعد أن أكدت الفحوصات سلامته وان إصابته لن تحول دون المشاركة في الاستعدادات مع رفاقه للقاء الكاميرون .
وافادت الجامعة ايضا ان " اللاعب مارك اللمطي اجرى مساء امس عملية جراحية على الحنجرة كللت بالنجاح .. وكلفت طبيب المنتخب بزيارته في ألمانيا خلال أسبوعين بعد الإنتهاء من الإلتزامات مع المنتخب " .
ويشار الى ان عددا من لاعبي المنتخب الوطني الذي يستعد للقاء الودي امام نظيره الكاميروني يوم السبت المقبل بقوا مساء امس الاثنين باذن من الإطار الفني وبالتنسيق مع طبيب المنتخب بمقر الإقامة للقيام بتمارين خصوصية تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي لأنهم خاضوا مباريات مع فرقهم نهاية الاسبوع واللاعبون هم فاروق بن مصطفى، نعيم السليتي، حمدي النقاز، حمزة رفيعة، يونس لعيوني، فراس شواط وسيف الدين الخاوي.
وانطلقت التدريبات التى جرت بالملعب الاولمبي بالمنزه بعد ظهر الاثنين بمشاركة 18 لاعبا في انتظار التحاق كل من الياس السخيري وادم باللامين الذي دعي لتعويض مارك اللمطي .
و تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاثة مجموعات الأولى ضمت الحراس الثلاثة معز بن شريفية ، ايمن دحمان وعاطف الدخيلي اللذين خضعوا إلى تمارين خصوصية رفقة مدرب الحراس والمجموعة الثانية ضمت كل من ايمن عبد النور، ايمن بن محمد، ياسين مرياح، عادل بالطيب، اسامة الحدادي وعلي معلول اللذين أجروا حصة لإزالة الإرهاق تحت إشراف المعد البدني وأخصائي العلاج الطبيعي.
اما المجموعة الثالثة والمتألفة من مالك بعيو، وجدي كشريدة، غيلان الشعلالي، طه ياسين الخنيسي،الفرجاني ساسي، بسام الصرارفي، يوسف المساكني ومرتضى بن وناس فقد أجروا رفقة الإطار الفني حصة تدريبية تركز فيها العمل على التدريبات القصيرة والسريعة و افتكاك الكرة و تواصلت الحصة قرابة الساعة .
وستنطلق حصة اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة والربع بالملعب الاولمبي بالمنزه ومن المنتظر أن تشهد مشاركة كافة اللاعبين .
وسيدير المباراة طاقما تحكيميا جزائريا بقيادة نبيل بوخالفة .
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Par:toucom (France )
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