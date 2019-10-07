تشريعية 2019-أريانة: حركة النهضة وحزب قلب تونس يحصدان أغلب أصوات الناخبين برواد والتضامن

Lundi 07 Octobre 2019



وات

- كشفت عمليات الفرز بالدائرة الانتخابية بأريانة عن تحصل حركة النهضة على أغلب أصوات الناخبين برواد، وذلك بإحرازها على 5287 صوتا، يليها حزب "قلب تونس" بـ3839 صوتا وحزب التيار الديمقراطي بـ3019 صوتا والحزب الدستوري الحر بـ2594 صوتا. كما تحصل ائتلاف الكرامة على 1691 صوتا وحزب الرحمة على 1129 صوتا وحزب تحيا تونس على 936 صوتا وحركة الشعب على 632 صوتا.هذا وقد بلغ عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق برواد 25652 ورقة منها 260 ورقة ملغاة و146 ورقة بيضاء فيما بلغ عدد الاصوات المصرح بها للقائمات المترشحة 25246 صوتا، علما وأن عدد الناخبين المسجلين برواد يبلغ 51059 مسجلا.وبالنسبة لمنطقة التضامن، فقد احتلت حركة النهضة أيضا صدارة أصوات الناخبين بـ4038 صوتا، يليها حزب "قلب تونس" بـ2741 صوتا وائتلاف الكرامة بـ1685 صوتا وحزب التيار الديمقراطي بـ1093 صوتا وحركة الشعب بـ660 صوتا والحزب الدستوري الحر بـ510 من الاصوات وحزب تحيا تونس بـ346 صوتا.وقد بلغ عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصندوق بالتضامن 16494 ورقة، منها 341 ورقة ملغاة و190 ورقة بيضاء، فيما بلغ عدد الاصوات المصرح بها للقائمات المترشحة 15963 صوتا، مع العلم أن عدد الناخبين المسجلين بالتضامن يبلغ 43425 مسجلا.