المنستير: ''قرية الشباب العربي'' تنطلق بداية من 17 ديسمبر المقبل من ساحة الفنون بالجهة

Samedi 05 Octobre 2019
وات - تحت شعار "وطني العربي"، تنظم المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بالمنستير من 17 إلى 21 ديسمبر القادم، بساحة الفنون بالمنستير تظاهرة "قرية الشباب العربي"، وذلك ضمن تونس عاصمة الشباب العربي 2019، وفق ما ذكره لـ(وات) رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب، إبراهيم الأسود.
وتنطلق هذه التظاهرة يوم 17 ديسمبر 2019، على الساعة الثانية بعد الزوال مع كرنفال الشباب العربي، علما وأن هذه القرية ستشمل معرض تونس عبر التاريخ، ومعرض خاص بالدول العربية، الى جانب ورشة في المأكولات التقليدية التونسية.
ويشارك ثلة من الشباب يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 ، في منتدى الحوار تحت شعار "لنتحاور" ثم في جولة في معالم مدينة المنستير، تتبعها سهرة الشباب العربي بمعلم دار الشرع بالمدينة العتيقة بداية من الساعة الثامنة مساء.
وسيقع خلال اليوم الثالث من هذه التظاهرة، وضع حجر الأساس لنصب تونس عاصمة الشباب، الذي سيقع تدشينه يوم السبت 21 ديسمبر 2019، وتنطلق إثر ذلك قافلة في اتجاه مدينة القيروان لزيارة المعالم الاسلامية ومنها نحو مدينة توزر.
ويزور الشباب في اليوم الرابع المدينة العتيقة بتوزر ثم مدينة دوز فدار الشباب بقبلي.
وتختتم قرية الشباب العربي في يومها الخامس بالمنستير، حسب ذات المصدر.
يذكر أن البرامج المدرجة ضمن تونس عاصمة الشباب العربي لسنة 2019، تشمل أيضا تنظيم ملتقى لتكوين منشطي الشباب في التربية على حقوق الانسان من 28 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر القادم، والمؤتمر العربي: الشباب سفراء السلامة على الطرقات" من 2 إلى 8 ديسمبر 2019 بجربة، و"منتدى الشباب العربي الأوروبي.. السياسات الموجهة للشباب" من 4 الى 9 فيفري 2020 بصفاقس، والملتقى العربي للفنون والعمل التطوعي بجندوبة من 10 إلى 15 مارس 2020، بالإضافة الى "منتدى الفتاة العربية الرائدة.. قصص نجاح" من 7 إلى 12 أفريل 2020 بتونس، على أن يكون اختتام تظاهرات "تونس عاصمة الشباب العربي 2019" يوم 12 أفريل 2020.
وكانت وزارة شؤون الشباب والرياضة نظمت يوم 21 جوان 2019 بمدينة الثقافة بتونس حفل افتتاح "تونس عاصمة الشباب العربي"، انتظمت على إثره مجموعة من التظاهرات بكل من تونس ونابل والحمامات.
وتنطلق هذه التظاهرة يوم 17 ديسمبر 2019، على الساعة الثانية بعد الزوال مع كرنفال الشباب العربي، علما وأن هذه القرية ستشمل معرض تونس عبر التاريخ، ومعرض خاص بالدول العربية، الى جانب ورشة في المأكولات التقليدية التونسية.
ويشارك ثلة من الشباب يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 ، في منتدى الحوار تحت شعار "لنتحاور" ثم في جولة في معالم مدينة المنستير، تتبعها سهرة الشباب العربي بمعلم دار الشرع بالمدينة العتيقة بداية من الساعة الثامنة مساء.
وسيقع خلال اليوم الثالث من هذه التظاهرة، وضع حجر الأساس لنصب تونس عاصمة الشباب، الذي سيقع تدشينه يوم السبت 21 ديسمبر 2019، وتنطلق إثر ذلك قافلة في اتجاه مدينة القيروان لزيارة المعالم الاسلامية ومنها نحو مدينة توزر.
ويزور الشباب في اليوم الرابع المدينة العتيقة بتوزر ثم مدينة دوز فدار الشباب بقبلي.
وتختتم قرية الشباب العربي في يومها الخامس بالمنستير، حسب ذات المصدر.
يذكر أن البرامج المدرجة ضمن تونس عاصمة الشباب العربي لسنة 2019، تشمل أيضا تنظيم ملتقى لتكوين منشطي الشباب في التربية على حقوق الانسان من 28 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر القادم، والمؤتمر العربي: الشباب سفراء السلامة على الطرقات" من 2 إلى 8 ديسمبر 2019 بجربة، و"منتدى الشباب العربي الأوروبي.. السياسات الموجهة للشباب" من 4 الى 9 فيفري 2020 بصفاقس، والملتقى العربي للفنون والعمل التطوعي بجندوبة من 10 إلى 15 مارس 2020، بالإضافة الى "منتدى الفتاة العربية الرائدة.. قصص نجاح" من 7 إلى 12 أفريل 2020 بتونس، على أن يكون اختتام تظاهرات "تونس عاصمة الشباب العربي 2019" يوم 12 أفريل 2020.
وكانت وزارة شؤون الشباب والرياضة نظمت يوم 21 جوان 2019 بمدينة الثقافة بتونس حفل افتتاح "تونس عاصمة الشباب العربي"، انتظمت على إثره مجموعة من التظاهرات بكل من تونس ونابل والحمامات.
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Par:sarramba (Tunisia )
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