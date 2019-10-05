تونس تشارك في صالون ''تجهيز السيارات'' بباريس

Samedi 05 Octobre 2019



وات

- يشارك وفد من رجال الاعمال التونسيين في الصالون الدولي لتجهيز السيارات 2019 الذي سينتظم بالعاصمة الفرنسية باريس من 15 الى 19 اكتوبر 2019 .وتم تخصيص جناح يمتد على مساحة 26 متر مربع لفائدة العارضين التونسيين لتنظيم لقاءات اعمال والترويج لمنتوجاتهم وخدماتهم، وفق معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.ويخص الصالون الدولي لتجهيز السيارات بباريس الذي يستقبل كل سنتين اكثر من 1200 مؤسسة وعلامة تجارية ممثلة في 40 دولة، قطاعات هياكل السيارات والدهن وقطاع الغيار ومكونات السيارات والإطارات المطاطية والغسل ومواد الصيانة وأدوات التشخيص.ويعد هذا المعرض من اهم الملتقيات في اوروبا لتبادل الخبرات والتجارب بين الشركات المصنعة ومصنعي المعدات والموزعين ومختصي تصليح السيارات.كما يمثل فرصة للمهنيين للمشاركة في برنامج متنوع من اللقاءات والندوات حتى يتمكنوا من تطوير وتجديد مؤسساتهم عبر مسابقة "الجوائز العالمية الكبرى لتجديد السيارات".