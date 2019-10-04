وزارة الصحة تفتح مناظرة جديدة لانتداب أساتذة استشفائيين وأطباء مختصين بعديد المجالات

Vendredi 04 Octobre 2019



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- تفتح وزارة الصحة مناظرات بالملفات لانتداب أساتذة استشفائيين جامعيين في طب الأسنان والصيدلة وأساتذة مبرزين في الطب لكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس إضافة إلى أطباء مختصين في عديد المجالات بداية من ديسمبر المقبل، وفق ما جاء في الرائد الرسمي الأخير عدد 79.وتهم الانتدابات كلية طب الأسنان بولاية المنستير، حيث سيتم فتح مناظرة بالملفات لانتداب 4 أساتذة استشفائيين جامعيين في طب الأسنان، وذلك يوم 10 ديسمبر 2019 والأيام الموالية وتختتم عملية تسجيل الترشحات يوم 8 نوفمبر القادم.ويتم تسمية 4 أستاذة استشفائيين جامعيبن في الصيدلة عن طريق مناظرة يوم الخميس 25 ديسمبر القادم ويتم غلق باب التسجيل يوم 29 نوفمبر القادم.كما تنظم الوزارة مناظرة بالاختبارات بكلية الطب بتونس يوم 5 نوفمبر 2019 والأيام الموالية للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب لكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس.وتغلق عملية تسجيل الترشحات اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2019.وتنتظم بكلية طب الأسنان بالمنستير اربع مناظرات تخصص الاولى (17 ديسمبر القادم والأيام الموالية) لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان اما الثانية (يوم 26 نوفمبر 2019 والأيام الموالية) فهي تهم الإقامة في طب الأسنان قصد انتداب 40 مقيما للأقسام الاستشفائية وشعب كلية طب الأسنان بالمنستير.وستجرى مناظرة ثالثة (يوم 24 ديسمبر القادم والأيام الموالية) بالمواد لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان على ان تخصص المناظرة الرابعة (17 ديسمبر القادم والأيام الموالية) لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان وذلك لتغطية حاجيات وزارة الصحة في عدة اختصاصات .وكانت وزارة الصحة قد أعلنت منذ أيام قليلة عن فتح باب المناظرات لانتداب أكثر من 300 طبيب وصيدلي وأساتذة استشفائيين جامعيين وغيرهم من مختلف الاختصاصات للعمل في المستشفيات العمومية وبعض كليات الطب.