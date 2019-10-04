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تشريعية2019- باجة: القائمة المستقلة ''زهرة فاقا'' تعد بضمان حياة كريمة

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - وعدت القائمة المستقلة "زهرة فاقا" المترشحة للانتخابات التشريعية بباحة فى برنامجها الانتخابي بالحرص على ضمان الحياة الكريمة وعلى تفعيل المشاريع المعطلة للحد من تفاقم البطالة واحداث نوادى رياضية تعنى بذوى الاحتياجات الخصوصية وتفعيل قوانين صارمة للحفاظ على كرامة النساء الكادحات العاملات فى الارياف.

وتضمن البرنامج الانتخابي العناية بالمنشات الصحية ومتابعة المشاريع غير المنجزة والسعي لانجازها والعمل على تحسين جودة المياه والعناية بالسدود والابار والوديان للحفاظ على الثروات المائية وتكافؤ الفرص فى شتى المجالات والميادين والسعي للنهوض بالجمعيات الرياضية الفردية والجماعية بولاية باجة.


  
  
     
  
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