مدنين : باخرة ''قرطاج'' تغادر الميناء التجاري بجرجيس في اخر رحلة للمسافرين لهذا الموسم

Vendredi 27 Septembre 2019



وات

- غادرت في الرابعة من بعد ظهر اليوم الباخرة قرطاج الميناء التجاري بجرجيس في اخر رحلة لهذا الموسم وعلى متنها 272 سيارة و430 مسافرا متجهة نحو ميناء مرسيليا الفرنسي وفق ما ذكره مدير الميناء التجاري بجرجيس كريم نويرة.وتتوّج هذه الباخرة موسما تميّز بارتفاع عدد رحلاته بين القدوم والمغادرة الى 10 رحلات أمّنت عبرها نقل 8300 مسافر و3 الاف سيارة وفق نويرة الذي قيّم الموسم بالايجابي في احترام لمواقيت السفرات ونجاعة وسرعة الخدمات باستغلال مطرف ثاني وفّر سلاسة لعمل المتدخلين من ديوانة وشرطة حدود واضفى جودة على الخدمات المسداة للمسافرين، بحسب قوله.ويفرض نجاح هذا الموسم وحتى في الرحلات المتباعدة منها عن العطلة على غرار هذه الرحلة ضرورة وضع باخرة على ذمة الميناء ويمكن ان تكون مزدوجة لنقل المسافرين والبضائع طيلة العام بمعدّل باخرة كل شهر وباخرة كل اسبوعين في موسم الذروة مدة اربعة اشهر حسب مدير الميناء.وسيمكن وضع برمجة طيلة العام للمسافرين بين هذا الميناء وكل من ميناء مرسيليا في فرنسا وميناء جنوة في ايطاليا الذي يستقطب طلبات كثيرة من المسافرين، ديوان البحرية التجارية والموانئ من مواصلة الاستثمار بالميناء وإتمام القسط الثالث من المشاريع المبرمجة ومنها ممرات اضافية لمعالجة حركة المسافرين عند القدوم غير أن ذلك مرتبط بمدى مضاعفة وتدعيم نشاط حركة المسافرين به وبلوغ المردودية المطلوبة.وذكر كريم نويرة انه تلقى مقترحات للبرمجة المقبلة للرحلات للموسم القادم من نشطاء بالمجتمع المدني بالخارج من اصيلي الجهة ورفعها الى سلطة الاشراف من أجل أخذها بالاعتبار في رزنامة السفرات للموسم القادم بما يراعي طلبات وعطل التونسيين المقيمين بالخارج والاعياد وحتى يجد المسافر الحرية في اختيار المواعيد المناسبة له عند العودة والمغادرة.