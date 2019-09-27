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اتحاد الشغل بتونس واتحاد العمال الجزائريين يتفقان على ضرورة بناء علاقات متينة لتطوير العمل النقابي

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
وات - اتفق الاتحاد العام والتونسي للشغل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، على بناء علاقات متينة من شانها تطوير العمل النقابي وكذلك تكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وتعود بالفائدة على الشعبين والبلدين.

وشددت المنظمتان، خلال اجتماع ضم قيادات النقابتين، على أهمية تنسيق المواقف وبناء علاقات توأمة وتعاون بين القطاعات والجهات داخل المنظمتين وتشبيك العلاقات والمواقف.


وبين الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أهمية اللقاء في تعزيز العلاقات بين المنظمتين وفي توجيه رسالة للجميع بمتانة العلاقات التونسية الجزائرية والتي لا يمكن لأي طرف ضرب هذه العلاقات أو المس من وحدة البلدين تحت أية مسميات مبرزا خطورة الوضع العربي والمغاربي في ظل وجود مخططات للمس بوحدة المنطقة.

من جهته بين الامين العام لاتحاد العمال الجزائريين، سليم لعباطشة، أهمية الروابط الأخوية بين الشعبين والمنظمتين مشيرا الى ان قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين حرص على أن تكون أول زيارة لها خارج البلاد تمر عبر تونس وتحديدا عبر الاتحاد العام التونسي للشغل وهي رسالة واضحة للجميع.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189924

Ncgrh  (Tunisia)  |Vendredi 27 Septembre 2019 à 15h 02m |           
حذاري من العدوي



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