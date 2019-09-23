تشريعية 2019-سليانة: رئيس القائمة الائتلافية ''الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي'' يقول انه سيعمل على احداث معامل تحويلية بعديد المعتمديات

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- قال المترشح للانتخابات التشريعية عن القائمة الائتلافية "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" محمد صالح العياري في تصريح ل(وات) صباح اليوم الاثنين اثناء قيامه باتصال مباشر مع المواطنين بساحة البنوك بسليانة المدينة انه سيحدث معامل تحويلية للحبوب والحليب والطماطم وكذلك للمواد الإنشائية مثل الرخام والمواد الطينية والرمل السيليسي والحجارة الكلسية والجبس وذلك بعديد المعتمديات .واضاف انه سيعمل على جلب المستثمرين ومساعدتهم على احداث مشاريع في مجالات تهم المواطن بصفة مباشرة مثل الصحة والتعليم والرياضة فضلا عن توزيع الأراضي الدولية على الفلاحين وأبناء الفلاحين العاطلين عن العمل، وتعهد بتفعيل برنامج ربط السكك الحديدية بين مدينتي الاخوات وسليانة وتحسين المسالك الفلاحية، والعمل على احداث مركز تربصات رياضية بمواصفات متطورة بإحدى الجهات الجبلية.