تونس تستضيف اكثر من 20 وزيرا افريقيا ومسؤولين واصحاب شركات ناشئة خلال قمة افريقيا الرقمية المنعقدة يومي 24 و 25 سبتمبر 2019

Lundi 23 Septembre 2019
وات - يشارك اكثر من 20 وزيرا افريقيا وعددا من كبار المسؤولين الافارقة ومن ممثلي المؤسسات المانحة في قمة افريقيا الرقمية والمؤسسات الناشئة "أفريكاب" التي تنظمها تونس يومي 24 و 25 سبتمبر 2019 .
وأكد فريق تنظيم القمة، في بلاغ صدر، مؤخرا، أنّ زهاء 300 شركة ناشئة في افريقيا ستشارك في هذا التظاهرة التي يتضمن برنامجها عقد عدة ورشات تحت اشراف اكثر من 150 خبيرا ومتحدثا دوليا من مختلف انحاء العالم.
وعهد الى تونس بتنظيم هذه القمة التي تهدف الى دعم الابتكار وريادة الاعمال في افريقيا خلال اجتماع رؤساء الدول الافارقة في كيغالي في 14 ماي 2019 في اطار تظاهرة "تحويل افريقيا" وهي تنصهر في اطار استراتيجية "اتحاد سمارت افريكا " لدعم المواهب الافريقية.
وسيناقش المشاركون في الورشات مواضيع تهم "المدن الذكية والابتكار المفتوح في افريقيا" و"الفرص المتاحة للشركات الناشئة" و"تنافس الشركات لتصور مدنية المستقبل بتقنية ثلاثية الابعاد" .
وستشهد القمة، وفق المنظمين، اجراء مسابقة لاختيار 25 شركة ناشئة واعدة وكذلك اقامة فضاء تعرض فيه 100 مؤسسة ناشئة افريقية افكارها امام الممولين الدوليين وتنظيم مسابقة لافضل تطبيقات الهاتف الجوال.
ويخطط القائمون على التظاهرة الى تحويل افريقيا الى سوق رقمية موحدة من خلال منح مساحة للمحترفين والمهتمين بالتكنولوجيات العالية في افريقيا لتشارك الافكار وتطويرها.
وأكد فريق تنظيم القمة، في بلاغ صدر، مؤخرا، أنّ زهاء 300 شركة ناشئة في افريقيا ستشارك في هذا التظاهرة التي يتضمن برنامجها عقد عدة ورشات تحت اشراف اكثر من 150 خبيرا ومتحدثا دوليا من مختلف انحاء العالم.
وعهد الى تونس بتنظيم هذه القمة التي تهدف الى دعم الابتكار وريادة الاعمال في افريقيا خلال اجتماع رؤساء الدول الافارقة في كيغالي في 14 ماي 2019 في اطار تظاهرة "تحويل افريقيا" وهي تنصهر في اطار استراتيجية "اتحاد سمارت افريكا " لدعم المواهب الافريقية.
وسيناقش المشاركون في الورشات مواضيع تهم "المدن الذكية والابتكار المفتوح في افريقيا" و"الفرص المتاحة للشركات الناشئة" و"تنافس الشركات لتصور مدنية المستقبل بتقنية ثلاثية الابعاد" .
وستشهد القمة، وفق المنظمين، اجراء مسابقة لاختيار 25 شركة ناشئة واعدة وكذلك اقامة فضاء تعرض فيه 100 مؤسسة ناشئة افريقية افكارها امام الممولين الدوليين وتنظيم مسابقة لافضل تطبيقات الهاتف الجوال.
ويخطط القائمون على التظاهرة الى تحويل افريقيا الى سوق رقمية موحدة من خلال منح مساحة للمحترفين والمهتمين بالتكنولوجيات العالية في افريقيا لتشارك الافكار وتطويرها.
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
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