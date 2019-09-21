الرابطة الثانية - المجموعة الاولى - النتائج

Samedi 21 Septembre 2019
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 2019-2020 ( المجموعة الاولى )
في جرجيس ترجي جرجيس - النجم الرادسي 0/0 في مساكن هلال مساكن - سكك الحديد الصفاقسي 5/2
في سيدي بوزيد (دون حضور الجمهور) أولمبيك سيدي بوزيد - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة 2/1 في بن عروس سبورتينغ بن عروس - أولمبيك مدنين 0/1
في قابس مستقبل قابس - مستقبل السبيخة 0/0
في باجة الأولمبي الباجي - جمعية أريانة 3/ 0
الترتيب نقاط لعب 1-الأولمبي الباجي 3
المجموعة الثانية ( كل المقابلات تجري يوم غد الاحد) :
في قفصة قوافل قفصة - جمعية جربة / الحكم عبد اللاوي فرج
في رجيش مستقبل رجيش - مستقبل المرسى / الحكم اسامة رزق الله
في حمام سوسة أمل حمام سوسة - نادي منزل بوزلفة / الحكم وليد المنصري
في صفاقس ( ملعب 2 مارس) الملعب الصفاقسي - مستقبل القصرين / الحكم اشرف الحركاتي
في جندوبة جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل / الحكم باديس بن صالح
في ميدون جربة أمل جربة - الملعب القابسي / الحم خالد قويدر.
في جرجيس ترجي جرجيس - النجم الرادسي 0/0 في مساكن هلال مساكن - سكك الحديد الصفاقسي 5/2
في سيدي بوزيد (دون حضور الجمهور) أولمبيك سيدي بوزيد - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة 2/1 في بن عروس سبورتينغ بن عروس - أولمبيك مدنين 0/1
في قابس مستقبل قابس - مستقبل السبيخة 0/0
في باجة الأولمبي الباجي - جمعية أريانة 3/ 0
الترتيب نقاط لعب 1-الأولمبي الباجي 3
المجموعة الثانية ( كل المقابلات تجري يوم غد الاحد) :
في قفصة قوافل قفصة - جمعية جربة / الحكم عبد اللاوي فرج
في رجيش مستقبل رجيش - مستقبل المرسى / الحكم اسامة رزق الله
في حمام سوسة أمل حمام سوسة - نادي منزل بوزلفة / الحكم وليد المنصري
في صفاقس ( ملعب 2 مارس) الملعب الصفاقسي - مستقبل القصرين / الحكم اشرف الحركاتي
في جندوبة جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل / الحكم باديس بن صالح
في ميدون جربة أمل جربة - الملعب القابسي / الحم خالد قويدر.
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Par:karimyousef (France )
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