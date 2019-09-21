الرابطة الثانية - المجموعة الاولى - النتائج

Samedi 21 Septembre 2019



وات

- في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 2019-2020 ( المجموعة الاولى )في جرجيس ترجي جرجيس - النجم الرادسي 0/0 في مساكن هلال مساكن - سكك الحديد الصفاقسي 5/2في سيدي بوزيد (دون حضور الجمهور) أولمبيك سيدي بوزيد - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة 2/1 في بن عروس سبورتينغ بن عروس - أولمبيك مدنين 0/1في قابس مستقبل قابس - مستقبل السبيخة 0/0في باجة الأولمبي الباجي - جمعية أريانة 3/ 0الترتيب نقاط لعب 1-الأولمبي الباجي 3في قفصة قوافل قفصة - جمعية جربة / الحكم عبد اللاوي فرجفي رجيش مستقبل رجيش - مستقبل المرسى / الحكم اسامة رزق اللهفي حمام سوسة أمل حمام سوسة - نادي منزل بوزلفة / الحكم وليد المنصريفي صفاقس ( ملعب 2 مارس) الملعب الصفاقسي - مستقبل القصرين / الحكم اشرف الحركاتيفي جندوبة جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل / الحكم باديس بن صالحفي ميدون جربة أمل جربة - الملعب القابسي / الحم خالد قويدر.