تشريعية 2019- زغوان : القائمة المستقلة ''الميثاق'' تعد الناخبين بالدفع إلى اعتماد منوال تنمية يخدم المناطق الأقل حظا

Vendredi 20 Septembre 2019



وات

- كثّفت القائمة المستقلة "الميثاق" بدائرة زغوان من تحركاتها بمختلف مناطق الجهة في إطار حملتها الانتخابية لتشريعية أكتوبر 2019 وذلك لاستقطاب الناخبين ، وقد تركزت بالأساس على المناطق الريفية حيث شملت هذا اليوم مناطق "الشهد"ة و"وادي الصبايحية" و"جيملة" و"التباينية" من معتمدية زغوان أين كان لأعضاء القائمة لقاءات مباشرة بعدد من المواطنين الذين بسطوا مشاغلهم على المترشحين ودعوهم إلى الإيفاء بوعودهم في حال الفوز في هذه الانتخابات .وقد وعد رئيس القائمة محمد الصالح رطيبي بتفعيل مبدإ التمييز الإيجابي بين مناطق الجهة وتعزيز التنمية بالجهات الأقل حظا في إطار العدالة الإجتماعية وفق تعبيره .وذكر رئيس القائمة في تصريح لـمراسل (وات) أن قائمته ستعمل على تزويد كافة التجمعات السكنية الريفية بالماء الصالح للشرب والنور الكهربائي وربطها بشبكات التطهير وفكّ العزلة عن البعض منها من خلال السعي إلى تدعيم البنية الأساسية بهذه المناطق.